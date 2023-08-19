NYT: спецслужбы США предупредили космических разработчиков о шпионаже

Американские спецслужбы выпустили предостережение в адрес коммерческих компаний, которые занимаются космическими разработками, о том, что за ними могут шпионить иностранные хакеры и агенты, пишет The New York Times. Они считают, что в случае любого вероятного конфликта первым делом противник попытается вывести из строя американские спутники, поэтому Россия и Китай уже якобы проявляют к ним интерес.

Национальный центр контрразведки и безопасности, ФБР и ВВС выпустили новые рекомендации для американских компаний, которые работают с космическими технологиями, пишет The New York Times. Они предупредили, что иностранные разведывательные службы могут действовать против космических фирм, их сотрудников и подрядчиков, которые обслуживают эти компании. В опасности могут оказаться данные и интеллектуальная собственность космических компаний из-за попыток взлома компьютерных сетей, агентов внутри компаний, и иностранного проникновения в цепочку поставок.

«Иностранные разведывательные органы признают важность коммерческой космической отрасли для экономики и национальной безопасности США, в том числе растущую зависимость критической инфраструктуры от космических активов, — говорится в предупреждении Центра контрразведки. — Они видят в космических инновациях и активах США потенциальную угрозу, а также ценные возможности для приобретения жизненно важных технологий и опыта».

Большая часть американских инноваций в космосе осуществляется коммерческими компаниями, пишет автор статьи. Американские чиновники отмечают, что разработки SpaceX, Blue Origin и других частных компаний дали Соединённым Штатам огромное преимущество в космосе, которому якобы завидуют иностранные противники. Тем более спецслужбы обеспокоены тем, что, как они недавно узнали, российские и китайские разведслужбы проявляют интерес к этим компаниям.

А у разных компаний приняты разные меры безопасности. И чиновники настаивают, что космическая отрасль должна усилить защиту от попыток проникновения в неё со стороны китайских и российских спецслужб. Американские чиновники также полагают, что, вероятно, в любом будущем конфликте противник первым делом попытается вывести из строя американские космические спутники связи и съёмки.

В предупреждении, опубликованном в пятницу, компаниям рекомендуется отслеживать аномальные инциденты в своих компьютерных сетях для поиска потенциальных нарушений, разрабатывать протоколы для выявления потенциальных иностранных агентов внутри бизнеса, проводить комплексную проверку потенциальных инвесторов и уделять первоочередное внимание защите наиболее важной интеллектуальной собственности, пишет The New York Times.