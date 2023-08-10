Das Erste: новое измерение угрозы — немецкого офицера задержали по подозрению в сотрудничестве с Россией

В Германии задержали немецкого офицера, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает Das Erste. По данным Генеральной прокуратуры ФРГ, задержанный Томас Х. работал в Федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения бундесвера и имел доступ к «чувствительной информации, касающейся проектов в области вооружений». Офицера обвиняют в однократной передаче информации, полученной в ходе профессиональной деятельности, российской разведке.

В городе Кобленц задержан сотрудник Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения бундесвера, подведомственного Министерству обороны Германии. Генеральная прокуратура ФРГ обвиняет его в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщает Das Erste.

Как отмечается в заявлении Генеральной прокуратуры, основанием для задержания послужил ордер на арест, выданный Федеральным верховным судом Германии 27 июля. Подозреваемый в настоящий момент находится в следственном изоляторе.

В квартире и на месте работы обвиняемого Томаса Х. были проведены обыски, сообщила Генеральная прокуратура. «С мая 2023 года он по собственной инициативе неоднократно обращался в Генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество. При этом он единожды предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке», — утверждается в заявлении Генпрокуратуры. По данным СМИ, подозреваемый попал в поле зрения Федерального ведомства по охране Конституции Германии в ходе наблюдения за российскими учреждениями. Он имел доступ к «чувствительной информации, касающейся проектов в области вооружений бундесвера».

Расследование поручено Федеральному ведомству уголовной полиции. Оно ведётся в сотрудничестве с Федеральной службой военной контрразведки и Федеральным ведомством по охране Конституции ФРГ.

Министерство обороны Германии отказалось от комментариев. Министр юстиции Германии Марко Бушман поблагодарил всех, кто принимал участие в задержании. «Время велит сохранять бдительность», — написал политик в Twitter. Ранее он сообщил, что задержанный является «немецким офицером».

Министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила об ухудшении ситуации в области безопасности в Германии на фоне конфликта на Украине. «Угроза шпионажа, кампаний по дезинформации и кибератак приобрела новое измерение», — подчеркнула она. В то же время Фезер высоко оценила работу органов безопасности: «Этот случай также показывает, что наши органы безопасности следят за российской агентурной разведкой в Германии и принимают против неё последовательные меры».

Депутат бундестага от партии «Союз 90 /Зелёные» Константин фон Нотц выразил обеспокоенность в связи с обвинениями в адрес Томаса Х. «Этот случай ещё раз показывает, насколько сильно Германия находится в центре внимания иностранных разведок, — заявил председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб. — В частности, Россия, а также Китай играют большую и неприятную роль. Нам необходимо уделять ещё больше внимания контрразведке и нелегитимному влиянию автократических стран на нашу демократию в Германии и Европе».

Депутат бундестага от ХДС и зампред комитета по обороне Хеннинг Отте также расценил этот процесс как тревожный сигнал. «Этот случай показывает, что ведомство по охране Конституции и служба военной контрразведки должны быть начеку», — заявил Отте. При этом он потребовал разъяснений: «Правительство должно объяснить парламенту, почему этот шпион был обнаружен только сейчас», — передаёт Das Erste.