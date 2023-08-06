Telegraph: в Великобритании опасаются, что Китай будет шпионить за британцами с помощью электромобилей

В Британии опасаются, что китайские электромобили, импортируемые в Великобританию для достижения экологических целей, позволят Пекину шпионить за британскими гражданами, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на британских министров.



Как напоминает издание, со следующего года автомобильные компании столкнутся в Великобритании с квотами на продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов, а в 2030 году будет введён запрет на новые бензиновые и дизельные автомобили. На этом фоне ожидается, что из-за своих широчайших возможностей по предоставлению дешёвых электромобилей доминировать на рынке Великобритании будет Китай.

Однако источники в британском правительстве выразили обеспокоенность тем, что технологии, встроенные в автомобили, могут быть использованы для сбора огромного количества информации, в том числе аудиозаписей, видеоматериалов и данных о местоположении. Кроме того, этот транспорт может быть также уязвим для удалённых помех и даже отключения.



Высокопоставленный источник в британском правительстве заявил The Daily Telegraph: «Если он (автомобиль. — ИноТВ) производится в такой стране, как Китай, насколько вы можете быть уверены в том, что он не будет средством сбора информации и данных? Если у вас есть электромобили, производимые странами, которые уже используют технологии для слежки, почему бы им не делать то же самое здесь?».



Эти опасения, как отмечает издание, усугубляются быстрым проникновением китайских автомобилей на рынок Великобритании.



Выступая перед британскими парламентариями, Крис Старк, глава комитета по вопросам изменения климата, ещё в прошлом месяце сказал, что, хотя в настоящее время крупнейшим поставщиком автомобилей в Великобританию является Германия, «Китай быстро перемещается на второе место и демонстрирует все признаки того, что выйдет на первое место».