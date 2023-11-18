Экс-разведчик США: ни одна страна в мире так часто не прибегает к экономическому шпионажу, как Америка
СКОТТ РИТТЕР, бывший разведчик морской пехоты США: Америка должна быть готова и способна конкурировать на равных с остальным миром. Мол, «Китай ведёт нечестную торговлю» — вы вообще видели, как Америка ведёт торговлю? «Китай шпионит за Америкой» — правда? Вы собираетесь разыграть карту шпионажа? Пожалуйста, остановитесь. Ни одна страна в мире так часто не прибегает к экономическому шпионажу, как США.
Ссылки по теме
-
Экс-аналитики ЦРУ: спецслужбы США давно перешли черту, но государство закрывает на это глаза
-
NYT: спецслужбы США предупредили космических разработчиков о шпионаже
-
Telegraph: в Великобритании опасаются, что Китай будет шпионить за британцами с помощью электромобилей
-
MSNBC: Белый дом отрицает строительство китайской базы на Кубе для слежки за США