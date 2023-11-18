США обвиняют Китай в ведении нечестной торговли и в шпионаже, но ни одна страна в мире не прибегает к экономическому шпионажу так частно, как Соединённые Штаты, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший разведчик морской пехоты Скотт Риттер. И, по словам Риттера, мир устал от «лицемерия» Вашингтона.

СКОТТ РИТТЕР, бывший разведчик морской пехоты США: Америка должна быть готова и способна конкурировать на равных с остальным миром. Мол, «Китай ведёт нечестную торговлю» — вы вообще видели, как Америка ведёт торговлю? «Китай шпионит за Америкой» — правда? Вы собираетесь разыграть карту шпионажа? Пожалуйста, остановитесь. Ни одна страна в мире так часто не прибегает к экономическому шпионажу, как США.

Никто в таких объёмах, как Америка, не крадёт интеллектуальную собственность. Это делает ЦРУ, делает АНБ, мы крадём её во имя национальной обороны. У нас есть так называемая промышленная разведка. Никто об этой промышленной разведке не говорит, но гарантирую, что ЦРУ занимается этим. Они засылают шпионов, которые проникают на фабрики, крадут чертежи, крадут конфиденциальную информацию. И они приносят всё это во имя национальной обороны, мол, «мы должны знать, что замышляет враг, потому что мы Америка, мы должны всё это знать».

Я думаю, мир устал от этой игры, устал от лицемерия. И я думаю, американцы должны начать осознавать, что наша модель поведения делает нас несовместимыми с остальным миром и что мы только изолируем себя. Нам нужно изменить способ ведения бизнеса, чтобы мы могли сесть за стол переговоров и стать ответственным членом международного сообщества. И мы должны поблагодарить БРИКС за то, что они сделали всё необходимое для создания этого стола для переговоров. Потому что это делают они, а не мы.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2023 года.