Экс-полковник США: Америка просто не может сказать «нет» Украине и Израилю

США могут остановить конфликты на Украине и в Израиле, но они недостаточно для этого делают, заявил бывший советник госсекретаря США отставной полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью Judging Freedom. Администрации Байдена необходимо проявить жёсткость и перестать ходить на поводу у своих союзников: пора усадить Зеленского за стол переговоров и заставить Нетаньяху прекратить огонь и оставить власть.

Пока мы тут разговариваем, полковник, президент США лезет из кожи вон на Капитолийском холме, пытаясь добиться от конгресса разрешения выделить Украине больше денег — он хочет получить от 60 до 68 миллиардов долларов. В это же время его советник по национальной безопасности находится в Тель-Авиве в попытках убедить израильтян немного ослабить бойню в Газе. Вопрос: насколько же тяжело для США сказать «нет» Украине и Израилю?

ЛОУРЕНС УИЛКЕРСОН, экс-советник госсекретаря США, отставной полковник: К сожалению, очень тяжело. Но я думаю, что мы приближаемся к тому моменту, когда президент Байден из-за внутриполитических проблем, связанных с Украиной и Газой, будет вынужден сделать несколько шагов — и я с нетерпением жду, когда это произойдёт.

Что касается Украины, я полагаю, что мы уже увидели возможный конец — осталось только добраться до него. Для этого потребуется сделать Зеленского или того, кто его заменит, героем, сказав, как, например, Финляндии в зимней войне против СССР, когда тот пытался захватить её: «Вы победили! Вы сдержали медведя, вы выиграли. Ваша молодёжь была храброй, мужественной, доблестной. Вы сохранили большую часть своей территории». Помните, Финляндия потеряла несколько своих крупных городов и часть территории вокруг них. Но Советы не взяли Хельсинки, они не захватили всю Финляндию. За это финны были весьма обижены во время и после Второй мировой войны.

Именно так нам нужно поступить с Украиной: сказать, что это победа, что это не поражение, а затем усадить их за стол переговоров и положить этому конец. Неважно, как нам придётся остановить это — будь то создание демилитаризованной зоны или полицейский контроль в течение 75 лет, как на Кипре или на Корейском полуострове, но мы должны это остановить.

И я думаю, что все мы видим, как в Газе США пускают в ход жёсткие методы — но, судя по всему, ещё недостаточно жёсткие. Нетаньяху не раз был пойман на том, что он, подобно англичанам, говорил, что контролирует США и владеет американскими президентами. Думаю, он действительно так считает. Поэтому нам нужны более жёсткие слова, чем те, что были сказаны. Вероятно, мы говорили что-то вроде: «Если вы не приостановитесь, не замедлите темп и не дадите понять, что скоро прекратите, — нам будет очень трудно продолжать поддерживать вас».

Но нам надо быть жёстче. Мы должны сказать им прямо в лицо: «Во-первых, Нетаньяху должен уйти. «Ликуд» — сюда. Этот человек должен уйти. Если вы от него не избавитесь, мы прекратим вам помогать». И во-вторых, мы должны сказать «Ликуду» или тому, кто придёт на смену Нетаньяху и станет правящей партией: «Вы должны прекратить это, и вы должны сделать это завтра утром или по крайней мере на следующей неделе». Вот так следует вести диалог.

Дата выхода в эфир 16 декабря 2023 года.