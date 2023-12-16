Поддержка Киева со стороны правых политиков в Канаде резко падает, как и в США, и в Европе, констатирует канадское издание Le Devoir. Это, по мнению редакции, признак прекращения массовой поддержки Украины в стране, о чём свидетельствуют опросы последних нескольких месяцев.

С обострением конфликта между Израилем и ХАМАС западная общественность, дипломаты и СМИ, которые мгновенно сплотились вокруг Киева без малого два года назад, перенаправили свои усилия на Ближний Восток, констатирует в редакционной статье канадская газета Le Devoir. Хотя упорство Владимира Зеленского не ослабло, несмотря на провал последнего украинского наступления, солидарность его союзников, ослабленная политическими разногласиями среди его крупнейших доноров, с другой стороны, не может похвастать такой же твёрдостью.

Как напоминает автор, потребовалось полтора года, чтобы объём международной помощи, предоставленной Украине, упал до самого низкого уровня в период с августа по октябрь прошлого года.

В Европе, США и даже Канаде поддержка Киева со стороны правых политиков резко падает, отмечает издание. В результате сопротивление Украины ослаблено, а позиции Владимира Путина, напротив, укрепились.

Как передаёт газета, Конгресс канадских украинцев публично выразил обеспокоенность вторым отказом консерваторов под руководством Пьера Пуальевра от подписания дружественных Киеву актов за две недели. Они проголосовали против соглашения о свободной торговле между Киевом и Оттавой, а также против финансирования учебной миссии украинской армии.

Это, по мнению редакции, признак прекращения массовой поддержки Украины в Канаде, о чём свидетельствуют опросы последних нескольких месяцев.

Хотя половина канадцев хотела бы, чтобы поддержка Украины сохранялась, такое же количество консерваторов (51%) придерживается противоположного мнения, показал недавний опрос компании Pallas. Этот изоляционизм характерен не только для украинского конфликта: 54% консерваторов считают, что Канаде следует меньше беспокоиться о проблемах за рубежом.

Тем временем окружение президента Зеленского предупредило, что, если Киеву не будет оказана дополнительная помощь, он проиграет в конфликте, отмечает издание.