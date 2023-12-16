FP: Зеленский просчитался, понадеявшись на поддержку республиканцев, и ему это не сулит ничего хорошего

Владимир Зеленский просчитался, понадеявшись на поддержку Киева со стороны республиканцев в конгрессе США, которые в настоящее время сконцентрированы на решении проблемы на южной границе Соединённых Штатов. Приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубил ситуацию с одобрением очередного пакета финансовой помощи. В итоге визит оказался безрезультатным для Украины и самого Зеленского, что будет иметь для него огромные последствия, предупреждает издание Foreign Policy.

Администрация Байдена объединила военную помощь Украине в один пакет вместе с Тайванем и Израилем, что обернулось огромной головной болью для Белого дома и завело ситуацию в масштабный «политический тупик». Демократы утверждают, что, блокируя финансирование Киева, республиканцы оказывают президенту России Владимиру Путину огромную услугу. Тем не менее вопрос с границей для республиканцев важнее, и даже визит Зеленского в Вашингтон не смог их в этом переубедить, пишет Foreign Policy.

Кроме того, часть республиканцев не в восторге от нынешнего взаимодействия Украины с конгрессом США. Похоже, что сторонники Зеленского в Вашингтоне посчитали, что если он произнесёт «правильную» речь, причём самым убедительным образом, то республиканцев можно будет убедить отложить рассмотрение вопроса границы и ускорить одобрение пакета финансирования в его нынешнем виде.

С политической точки зрения это просто невозможно сделать, учитывая, что граница стала настолько острым политическим вопросом, особенно для спикера палаты представителей от Республиканской партии Майка Джонсона, который пытается сохранить единство внутри своей партии.

Стремление Киева понятно, но республиканцы не хотят продолжать финансировать Украину в разгар кризиса на границе. В то время как внимание конгрессменов сосредоточено на южной границе, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию.

По данным издания, администрация Байдена неоднократно давала указания высокопоставленным украинским чиновникам прекратить контакты с республиканцами в конгрессе, чтобы избежать политического давления в будущем. Источники газеты утверждают, что Белый дом просил Зеленского прекратить звонки через Zoom с Капитолийским холмом. Кроме того, администрация Байдена заблокировала другие попытки лидеров конгресса установить регулярные контакты с высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве.

Как пишет Foreign Policy, небольшая антиукраинская фракция в Республиканской партии находится на подъёме, в то время как её проукраинская часть уходит в прошлое. Тем не менее большая часть власти в Республиканской партии по-прежнему принадлежит гораздо более многочисленной и более могущественной проукраинской фракции, однако ситуация вполне может измениться в 2024 году, с возвращением Дональда Трампа и его «неортодоксальным» подходом к России и Украине, резюмирует автор статьи.