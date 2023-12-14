Владимир Зеленский сталкивается со всё большими трудностями при лоббировании своих интересов в Вашингтоне. Как пишет Global Times, если в 2022 году его приветствовали как героя в американском Капитолии, теперь он имеет дело с разделённым на два блока конгрессом. Столь резкое изменение отношения к нему в США показывает, что истинная природа так называемой приверженности Киеву всегда была завязана на интересах Америки, а не на заботе об украинском народе.

Владимир Зеленский сталкивается со всё большими трудностями при лоббировании своих интересов в Вашингтоне. Как пишет Global Times, если в 2022 году его приветствовали как героя в американском Капитолии, теперь он имеет дело с разделённым на два блока конгрессом. Столь резкое изменение отношения к нему в США показывает, что истинная природа так называемой приверженности Киеву всегда была завязана на интересах Америки, а не на заботе об украинском народе.

Это уже третий визит Зеленского в Вашингтон с начала конфликта. В это же время в конгрессе критическую фазу переживают переговоры о предоставлении Киеву чрезвычайной помощи. Законодатели, похоже, так и не приблизились к консенсусу и не связали изменения в иммиграционной и пограничной политике с пакетом чрезвычайной помощи, который обеспечит финансирование Украины и Израиля до того, как законодатели уедут на каникулы.

Цуй Хэн, помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета, заявил в интервью Global Times, что в 2022 году Зеленского провозгласили героем не из-за его личных заслуг, а «потому, что он был нужен Западу, чтобы измотать Россию за счёт украинского народа».

«Почти двухлетний конфликт на Украине не привёл к падению России, как надеялся Запад. Вместо этого высокая инфляция, вызванная кризисом, принесла его собственному населению огромные страдания, а в США и Европе усиливается нежелание помогать Киеву», — сказал Цуй.

Почти половина американских избирателей считает, что Соединённые Штаты тратят слишком много средств на помощь Украине. Об этом свидетельствуют результаты недавнего ежемесячного опроса FT-Michigan Ross. Всё это подчеркивает нестабильность внутренней поддержки.

«Такое общественное мнение на фоне приближающихся американских выборов оказывает огромное давление на обе партии. Именно поэтому Байден не ужесточает свою позицию в отношении помощи Украине, а создаёт препятствия для прохождения законопроекта», — отметил Цуй.

«Зеленский глубоко завяз во внутрипартийной борьбе в США, что не идёт ему на пользу. Это означает, что многие республиканцы будут выступать против продолжения американской помощи Украине именно потому, что Зеленский слишком тесно связан с Белым домом», — заявил Global Times профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

Трудности в решении украинского вопроса в определённой степени соответствуют внутриполитической повестке дня республиканцев. Для них это оптимальный дипломатический вопрос, которым можно манипулировать, чтобы поставить Белый дом и демократов в неловкое положение. Мы видим, насколько токсичен этот процесс для общих внешнеполитических решений США, отметил Ли.

«Дружба с США связана с рисками, и Украина должна это наконец осознать», — подчеркнул он.

Вмешательство Америки во внутренние дела Украины привело к тому, что страна оказалась втянута в военный конфликт и потенциально может столкнуться с расколом территорий. Становиться партнёром или союзником США очень рискованно, и киевская политическая элита этого совершенно не понимает, сказал Ли Хайдун.