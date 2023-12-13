Риттер: в мире недостаточно денег для того, чтобы помешать поражению Киева

Даже если американские политики смогут выйти из тупиковой ситуации по поводу финансирования Киева, в мире недостаточно денег для того, чтобы обратить вспять происходящее на поле боя на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, украинские силы потерпели стратегическое поражение, перейдя в оборону, а российские войска «повсюду одерживают победы и добиваются серьёзных успехов».

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США, бывший инспектор ООН по вооружениям: Зеленский делает отчаянную ставку на то, чтобы добиться от международного сообщества продолжения его проигрышного конфликта с Россией.



Мир, о котором он говорит, на самом деле не мир. Он предполагает больше войны, поскольку чтобы достичь то, что, по заявлениям Зеленского, должно быть достигнуто для установления мира, Украина должна стратегически нанести поражение России. Этого не происходит. И тут мы переходим ко второй части вашего вопроса: что делать с лидером, который настолько оторван от реальности?



Ведь даже если Соединённые Штаты смогут выйти из тупиковой ситуации в Вашингтоне по поводу финансирования Украины, в мире недостаточно денег для того, чтобы обратить вспять происходящее на поле боя на Украине. Украина потерпела стратегическое поражение. Их армия признала: мы перешли в оборону, о контрнаступлении уже речи не идёт.



Даже ближайшие союзники Украины говорят, что, на их взгляд, Украина не сможет возобновить контрнаступление до 2025 года. В лучшем случае это означает, что весь 2024-й Киеву придётся, находясь в невыгодном положении, обороняться против российской армии, которая повсюду одерживает победы и добивается серьёзных успехов.



Честно говоря, она (Россия. — ИноТВ) на грани того, чтобы разрушить сплочённость украинской армии. Это означает, что уже не будет никакой линии фронта, которую можно было бы защищать. Зеленский настолько оторван от реальности, что на самом деле стал угрозой для международного сообщества, именно поэтому вы всё чаще наблюдаете разговоры о замене Зеленского. Думаю, что так оно и есть, что Зеленский — уже история, его нет, с ним покончено. Мы теперь лишь выжидаем, когда это свершится.



Дата публикации 12 декабря 2023 года.