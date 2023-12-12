Bloomberg: возможности для финансирования украинского конфликта у Киева на исходе

В Киеве прорабатывают способы для финансирования украинского конфликта на случай, если союзники в лице США и ЕС так и не предоставят обещанную помощь, сообщает Bloomberg. При этом издание отмечает, что все рассматриваемые украинскими властями варианты «сопряжены с рисками».

У Киева заканчиваются возможности для финансирования конфликта с Россией, пишет Bloomberg.



Украинские власти пытаются решить, как они смогут финансировать военные усилия страны, если их союзники не предоставят обещанную помощь. И имеющиеся варианты «сопряжены с рисками», отмечает издание.



Финансовый инструментарий включает в себя повышение налоговых поступлений, что является очевидной проблемой в условиях просевшей экономики, или сокращение расходов на население, которое и без того переживает не лучшие времена.



В сфере денежно-кредитной политики есть опция с девальвацией украинской валюты и вариант с возвращением к выпуску ценных бумаг Нацбанком Украины, что, по словам украинского министра финансов Сергея Марченко, будет иметь «негативные последствия».



«Поддержка со стороны ЕС и США имеет решающее значение, — сказал Марченко агентству Bloomberg на прошлой неделе. — Украина поддерживает активную связь с представителями ЕС и США, информируя их о наших потребностях на следующий бюджетный год».



Киев всё ещё надеется в следующем году покрыть дефицит своего бюджета, составляющий около одной пятой ВВП Украины, преимущественно за счёт внешних финансовых вливаний на сумму более $40 млрд. Однако в прошлом месяце глава Минфина признал, что более двух третей этого финансирования ещё не подтверждено.



«Если дефицит притока иностранной помощи превысит несколько миллиардов долларов США, у властей останутся только неприятные варианты», — заявила Елена Билан, главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital.



Зеленский уже отправился в Вашингтон, чтобы обратиться со срочным призывом к республиканцам в конгрессе США, которые отклонили предложенное президентом Джо Байденом выделение Киеву более $60 млрд.



Тем временем пакет Евросоюза на сумму €50 млрд ($53,9 млрд) блокируется премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках более масштабной борьбы вокруг бюджета ЕС.