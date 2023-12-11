Главный просчёт Байдена в украинском конфликте заключается в том, что он до сих пор не предоставил ни отчёт о потраченных средствах, ни конечную цель войны, утверждает The Washington Times. Поэтому конгресс США вполне обоснованно отказывается одобрять финансирование конфликта, не желая тратить миллиарды на «несбыточную мечту» Украины.

Пока администрация Байдена не сформулирует чёткую цель, которую преследует Киев и его союзники, американская помощь будет находится под большим сомнением, утверждает The Washington Times. До сих пор представители военного и политического руководства США озвучивали «расплывчатые», «нереалистичные» и «весьма дорогостоящие» цели, которые не только не отвечают интересам Америки, но и не соотносятся с её возможностями.

Поэтому, по мнению издания, нет ничего удивительного в том, что республиканцы в конгрессе уже которую неделю отказываются одобрять финансовую помощь Украине — администрация Байдена действительно «плохо сформулировала цели США на Украине, способы их достижения и сроки». Сегодня Байден находится в ещё более тяжёлом положении: члены конгресса не только не хотят вкладывать миллиарды долларов в чужую страну, но и вполне справедливо требуют выделения денег на свою собственную.

Однако вместо того, чтобы предоставить отчёт и наконец сформулировать ясные цели, президент США «бьёт тревогу» и выставляет позицию республиканцев «опасной для человечества», сообщает WT. Байден рисует «почти апокалиптическое будущее мира» без американской помощи Украине, в котором Россия захватывает всю Европу, а американским войскам приходится вступать в прямую войну с русскими.

По словам аналитиков, без ясного понимания целей ни о какой победе Украины не может быть и речи — притом что её цель, судя по всему, далека от реальности. «Если «победа» — это возвращение Украины к постсоветским границам времён 1991 года, то это не более чем несбыточная мечта», — пишет издание. Как утверждает старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities Дэниел Дэвис, «пути к достижению этой цели просто не существует». Более того, поддержка Украины «столько, сколько потребуется» может дать обратный эффект: в затяжной войне на истощение преимущество будет за Москвой — «чем дольше идёт война, тем сильнее становится Россия», уверен аналитик.