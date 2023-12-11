Washington Times Оригинал

WT: пока у США не будет чёткой цели помощи Украине, её победа останется «несбыточной мечтой»

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Главный просчёт Байдена в украинском конфликте заключается в том, что он до сих пор не предоставил ни отчёт о потраченных средствах, ни конечную цель войны, утверждает The Washington Times. Поэтому конгресс США вполне обоснованно отказывается одобрять финансирование конфликта, не желая тратить миллиарды на «несбыточную мечту» Украины.
WT: пока у США не будет чёткой цели помощи Украине, её победа останется «несбыточной мечтой»
AP

Пока администрация Байдена не сформулирует чёткую цель, которую преследует Киев и его союзники, американская помощь будет находится под большим сомнением, утверждает The Washington Times. До сих пор представители военного и политического руководства США озвучивали «расплывчатые», «нереалистичные» и «весьма дорогостоящие» цели, которые не только не отвечают интересам Америки, но и не соотносятся с её возможностями.

Поэтому, по мнению издания, нет ничего удивительного в том, что республиканцы в конгрессе уже которую неделю отказываются одобрять финансовую помощь Украине — администрация Байдена действительно «плохо сформулировала цели США на Украине, способы их достижения и сроки». Сегодня Байден находится в ещё более тяжёлом положении: члены конгресса не только не хотят вкладывать миллиарды долларов в чужую страну, но и вполне справедливо требуют выделения денег на свою собственную.

Однако вместо того, чтобы предоставить отчёт и наконец сформулировать ясные цели, президент США «бьёт тревогу» и выставляет позицию республиканцев «опасной для человечества», сообщает WT. Байден рисует «почти апокалиптическое будущее мира» без американской помощи Украине, в котором Россия захватывает всю Европу, а американским войскам приходится вступать в прямую войну с русскими.

По словам аналитиков, без ясного понимания целей ни о какой победе Украины не может быть и речи — притом что её цель, судя по всему, далека от реальности. «Если «победа» — это возвращение Украины к постсоветским границам времён 1991 года, то это не более чем несбыточная мечта», — пишет издание. Как утверждает старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities Дэниел Дэвис, «пути к достижению этой цели просто не существует». Более того, поддержка Украины «столько, сколько потребуется» может дать обратный эффект: в затяжной войне на истощение преимущество будет за Москвой — «чем дольше идёт война, тем сильнее становится Россия», уверен аналитик.

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