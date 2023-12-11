Американский полковник: «Это безумие» — Байден готов из-за Украины разжечь мировую войну

Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не стремится расширить территории. Джо Байден однако продолжает твердить, что Москва желает завладеть Украиной, а затем «двинуться дальше», заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom отставной американский полковник Лоренс Уилкерсон. По его словам, Байден может в итоге сфабриковать свидетельства о том, что Россия планирует нападение на НАТО — и тогда альянс будет ждать прямое военное столкновение с Москвой.

ЛОРЕНС УИЛКЕРСОН, полковник армии США в отставке: Это (выступление Байдена от 7 декабря 2023 года, в котором он заявил конгрессменам, что они не имеют права оставлять Украину без помощи, поскольку Россия, «взяв Украину, на этом не остановится». — ИноТВ), наверное, самые безумные слова, которые мне доводилось слышать из уст президента и главнокомандующего, причём и в целом, и уж тем более в сфере национальной безопасности. Просто поразительно! Все его заявления суть, с позволения сказать, пропаганда — и это ещё весьма лестное по отношению к Байдену определение — и ложь.

У Путина нет никакого желания оккупировать Украину полностью, и он это чётко разъяснил: он уже много раз говорил — и я даже проверял, корректно ли переводились его слова, — что дело здесь не в территориях, а в безопасности. В безопасности! Мы — в его сфере влияния, Украина — в его сфере влияния, а мы туда зашли, мы создаём для него угрозу, и поэтому он сделал то, что сделал. Я его действия не оправдываю, но я очень хорошо понимаю, зачем он так поступил.

Байден это всё полностью игнорирует, и при этом говорит о таких вещах, которые создадут для нас и НАТО серьёзные риски в том случае, если он решит сфабриковать — и меня нисколько не удивит, если наша разведка на такое пойдёт, я же ведь, как помните, был свидетелем истории с Ираком и оружием массового поражения — некие «свидетельства» того, что Россия всё-таки собирается вторгнуться в одну из стран НАТО, хотя какой вообще у Москвы может быть повод на такое идти?

А раз мы сказали уже и «А», и «Б», придётся говорить и «В» — и нас ждёт война между НАТО и Россией. И эту войну создаст президент США по своему собственному почину — ну, разве что ещё Блинкен и ряд его советников это тоже поддержат, они создадут эту войну.

Американскому народу пора подать голос и сказать: «Это безумие! Я из-за Украины начинать мировую войну не готов, господин президент!»

Дата выхода в эфир 08 декабря 2023 года.