Республиканец Джеймс Дэвид Вэнс считает, что Соединённые Штаты должны признать, что Украине придётся отдать определённые территории России, чтобы положить конец боевым действиям, сообщает The Hill. Политик не верит, что Киев сможет одержать победу и считает, что отправлять туда ещё больше денег просто бессмысленно.

В эфире телеканала CNN сенатор Вэнс заявил, что он «против отправки дополнительной помощи Украине, поскольку не верит, что страна сможет одержать победу над Россией», сообщает The Hill.

Также политик отметил, что «в интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории русским, чтобы завершить эту войну».

В конгрессе и так уже давно нет единого мнения по поводу Украины. На прошлой неделе республиканцы в сенате заблокировали законопроект о предоставлении помощи Украине и Израилю из-за отсутствия в нём положений о пограничном контроле. Администрация президента же заявила, что если новый пакет помощи не будет одобрен, то деньги на поддержку Киева кончатся до конца года, сообщает издание.

Джеймс Дэвид Вэнс считает, что всем уже давно очевидно, что конфликт должен закончиться переговорами. Никто по-настоящему не верит, что Украина сможет вернуться к своим границам 1991 года.

Киев ничего не смог добиться за всё это время, так чего «достигнет 61 миллиард долларов, чего не достигли 100 миллиардов долларов», — заявил сенатор.