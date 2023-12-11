Американский сенатор: в интересах США признать, что Украина проиграла и должна уступить часть территории России

05:56
МО: российские десантники выбили ВСУ с позиций у Артёмовска и взяли пленных
Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронетехники выбили украинских военнослужащих с занимаемых позиций к северо-западу от Артёмовска и взяли в плен более 20 солдат ВСУ.
05:43
Мирошник: идут дискуссии по поводу трибунала для украинского режима
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал в эфире белорусского телеканала СТВ о дискуссиях по поводу трибунала для украинского режима.
05:22
Британия и Норвегия возглавят коалицию по поддержке морских возможностей Украины
Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море, которая будет заниматься предоставлением Киеву военных кораблей.
05:16
В Киеве прозвучали взрывы
Украинское издание «Общественное» сообщает о взрывах в Киеве.
05:13
Расчёты FPV-дронов уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении
Расчёты FPV-дронов Западной группировки ВС России на Купянском направлении уничтожили выявленные позиции ВСУ.
05:10
Су-34 уничтожил солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
05:07
ВС России пресекли три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
Группировка российских войск «Восток» пресекла три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого.
04:55
Нобелевскую премию мира вручили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади
В Осло вручили Нобелевскую премию мира иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, которая в настоящий момент находится в тюрьме.
04:48
Сирены прозвучали в южных районах Израиля
Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетной атаки, прозвучали в южных районах Израиля.
04:46
Полковник СБУ Костенко: ВСУ не конкурент армии России из-за качества вооружения
Полковник СБУ Роман Костенко заявил в интервью украинскому каналу НТА, что ВСУ не могут противостоять российской армии из-за превосходства её вооружения.
04:28
«Рёнхап»: американский истребитель F-16 потерпел крушение в Жёлтом море
Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Жёлтом море во время учений.
04:24
Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре полностью ликвидирован
В Сыктывкаре огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар.
04:11
The Economist: США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до нового года
В Вашингтоне сообщили Израилю, что его военная операция в секторе Газа должна быть завершена до начала нового года.
03:50
Al Jazeera: десятки человек стали жертвами удара Израиля по лагерю «Аль-Магази»
Десятки человек погибли в результате авиаудара армии Израиля по лагерю беженцев «Аль-Магази».
03:26
В Москве произошёл пожар в Российской государственной библиотеке
Пожар произошёл в Российской государственной библиотеке на улице Воздвиженка, 3/5 в Москве.
03:24
Великобритания передаст Украине два минных тральщика
Лондон передаст Киеву два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Чёрном море.
03:18
Слуцкий предложил сделать 25 декабря последним днём года для сдачи экзаменов в вузах
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил вузам изменить сроки проведения промежуточной аттестации перед новогодними праздниками и установить последний день 25 декабря.
03:05
Al Jazeera: израильские войска штурмуют город аль-Бира на Западном берегу
Израильские войска штурмуют район Сатех Мархаба города аль-Бире на Западном берегу с применением боевых патронов и слезоточивого газа.
03:00
Times of Israel: советник президента США по нацбезопасности Салливан посетит Израиль
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан посетит Израиль на этой неделе.
02:40
Clarín: Милей решил изобразить своих клонированных собак на президентском жезле
Вручённый в ходе инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея жезл имеет изображение его собак.
02:27
Advance: сотрудничество Москвы и Эр-Рияда приведёт к победе Трампа над Байденом
Сотрудничество России и Саудовской Аравии в деле снижения добычи нефти приведёт к сдвигу на нефтяном рынке и заставит американские элиты поддержать Дональда Трампа на президентских выборах.
02:21
Ливан закроет все учреждения и школы в знак солидарности с палестинцами
Ливан поддержал глобальный призыв к проведению всеобщей забастовки в знак солидарности с палестинским народом.
02:02
В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд
С 11 декабря в России вступили в силу утверждённые правительством правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны.
01:58
Титов не верит, что «Спартак» войдёт в тройку лучших по итогам сезона РПЛ
Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов считает, что красно-белые вряд ли будут серьёзно бороться за тройку призёров национального чемпионата сезона-2023/24.
01:52
FT: почти половина избирателей США считает помощь Украине чрезмерной
Около 48% американских избирателей считают, что США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине.
01:50
Гафин: серия из 12 игр без поражений показывает мастерство футболистов «Динамо»
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин признался, что его впечатлила протяжённая беспроигрышная серия бело-голубых в первой части чемпионата России по футболу.
01:46
Игнашевич: в весенней части сезона «Балтика» должна стать другой командой
Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич дал понять, что попытается на зимних сборах улучшить игру своей команды.
01:43
Тренер ЦСКА заявил, что с Карраскалем было много индивидуальных разговоров
Мурат Искаков, ассистент главного тренера московского ЦСКА Владимира Федотова, признался, что с колумбийским полузащитником Хорхе Карраскалем очень часто проводились воспитательные беседы.
01:35
Ян отреагировал на предложение Ядонга провести бой зевающим смайликом
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян дал понять, что ему не интересен поединок с китайцем Сонг Ядонгом.
01:33
Власти Египта: почти 16 тысяч человек прибыли из сектора Газа через КПП «Рафах»
Почти 16 тыс. человек прибыли из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах» с начала ноября.
01:26
Мостовой: защитник СКА Никишин произвёл на меня самое сильное впечатление
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что был восхищён игрой хоккеистов на Матче звёзд КХЛ.
01:25
Конгрессмен Гетц призвал США склонить Зеленского к мирному урегулированию
США должны склонить Владимира Зеленского к мирным переговорам, заявил член палаты представителей Мэтт Гетц.
01:17
Глава Еврокомиссии: вступление Украины в ЕС требует времени и выполнения условий
Процесс вступления Украины в ЕС требует времени, а также выполнения Киевом обозначенных ранее условий. Об этом заявила 10 декабря председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
01:16
Аршавин после Матча звёзд КХЛ заявил, что никогда не изменял футболу
Бронзовый призёр чемпионата Европы Андрей Аршавин признался, что футбол всегда будет для него спортом номер один.
01:03
«Общественное»: в Снигирёвке прозвучали взрывы
В Снигирёвке в подконтрольном Киеву районе Херсонской области прозвучали взрывы.
01:00
Al Jazeera: «Исламский джихад» атаковал 13 солдат Израиля в районе Шеджаия
«Бригады Аль-Кудс», являющиеся военным крылом палестинской группировки «Исламский джихад», заявили, что в ходе атаки на дом в районе Шеджаия в секторе Газа были убиты или ранены 13 израильских солдат, искавших в нём туннель.
01:00
«Жирона» впервые в истории обыграла «Барселону» и вышла в лидеры Примеры
«Барселона» на своём поле потерпела поражение в каталонском дерби в рамках матча 16-го тура чемпионата Испании по футболу с «Жироной».
00:52
Принц Аль-Фейсал: визит Путина в Эр-Рияд говорит о развитии отношений двух стран
Председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал заявил, что недавний визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и переговоры с руководством этой страны являются доказательством того, что между нашими странами сформированы прочные взаимоотношения, которые востребованы и будут развиваться.
00:51
Федотов остался недоволен восьмым местом ЦСКА в первой части РПЛ
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что остался не удовлетворён результатами команды в первой части чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
00:37
Спецсессия ГА ООН по Палестине возобновится 12 декабря
Председатель ГА ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что специальная чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи всемирной организации по защите палестинского народа возобновится 12 декабря.
00:37
Американец Барбер назвал лучшим буллит банкой икры на Матче звёзд КХЛ
Американский нападающий казанского «Ак Барса» Райли Барбер признался, что ему очень понравилась организация и атмосфера Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
00:33
Зеленский выступит 12 декабря перед сенаторами США
Владимира Зеленского пригласили 12 декабря выступить на встрече перед сенаторами США.
00:30
«Известия»: в России вырос спрос на шоколад
Согласно результатам исследования В2В-маркетплейса продуктов питания «на_полке», в 2023 году россияне стали больше покупать шоколада.
00:25
«Коламбус» уступил «Флориде», Чинахов забил во втором матче НХЛ подряд
«Коламбус Блю Джекетс» на своём льду потерпел поражение от «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:24
Gaza Medic Voices: Израиль массово удерживает в заключении врачей в Газе
Основатель организации Gaza Medic Voices доктор Омар Абдель-Маннан заявил, что Израиль массово удерживает в заключении врачей в секторе Газа.
00:19
Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализован на 170 квадратных метрах
В МЧС России сообщили о локализации пожара в многоквартирном доме в Сыктывкаре на 170 кв. м.
00:12
Кривцов сравнил гол в ворота ЦСКА с мячом Ориги «Барселоне» в Лиге чемпионов
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов считает, что забил победный мяч в ворота московского ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России по футболу на уровне еврокубков.
00:10
SANA: сирийские системы ПВО отразили атаку Израиля в окрестностях Дамаска
Средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку Израиля в окрестностях Дамаска.
00:04
Rainews24: 17 человек пострадали при столкновении двух поездов в Италии
Семнадцать человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в Италии на линии между городами Болонья и Римини.
00:01
Боевые заслуги предложили сделать смягчающим обстоятельством в уголовных делах
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить наличие заслуг за участие в боевых действиях в перечень обстоятельств, смягчающих наказание. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.