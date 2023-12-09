Washington Post Оригинал

WP: почти половина сторонников Республиканской партии считают, что США слишком много помогают Украине

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48% сторонников Республиканской партии полагают, что Вашингтон должен оказывать меньше помощи Киеву, однако с этим согласны лишь 16% сторонников Демократической партии, сообщает The Washington Post со ссылкой на опрос Pew Research Center. По данным издания, это указывает не только на резкий сдвиг по сравнению с началом украинского конфликта, но и на глубокий раскол по этому вопросу среди американцев в зависимости от их партийных симпатий.
WP: почти половина сторонников Республиканской партии считают, что США слишком много помогают Украине
AP
На этой неделе законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на миллиарды долларов  не прошёл процедурное голосование в сенате конгресса США, так как не предусматривает изменений в иммиграционной политике страны. Теперь администрация президента США Джо Байдена изо всех сил пытается убедить конгресс в срочности предоставления очередного финансирования и вооружения Киеву.
 
На этом фоне, как сообщает The Washington Post, в пятницу исследовательский центр Pew Research Center опубликовал опрос, результаты которого показали, что почти половина сторонников Республиканской партии считают, что Соединённые Штаты оказывают слишком большую помощь Украине. Так, 48% опрошенных заявили, что Вашингтон должен оказывать меньше помощи Киеву. Среди сторонников Демократической партии с утверждением согласны лишь 16% респондентов.
 
Исследование общественного мнения, проведённое в период с 27 ноября по 3 декабря, также показало, что 20% сторонников республиканцев и 39% сторонников демократов считают «примерно правильным» тот объём американской помощи, который сейчас получает Украина. И только 13% опрошенных сторонников республиканцев и 24% сторонников демократов утверждают, что Соединённые Штаты делают «недостаточно».  
 
Первый подобный опрос исследовательского центра, опубликованный вскоре после начала украинского конфликта в феврале 2024 года, показал, что всего 9% республиканцев и 5% демократов тогда считали, что США «слишком много» помощи оказывают Украине.
 
По данным издания, последние результаты указывают не только на резкий сдвиг по сравнению с началом украинского конфликта, но и на глубокий раскол по этому вопросу среди американцев в зависимости от их партийных симпатий.
 
Другие опросы также отражают растущее сопротивление республиканцев оказанию помощи Украине. Опрос, опубликованный телеканалом Fox News в конце ноября, показал, что 61% сторонников республиканцев выступают против продолжения оказания финансовой помощи Украине, в то время как только 35% призывают продолжать поддерживать военные усилия страны. Опубликованный в ноябре опрос Quinnipiac также показал, что 60% респондентов считают, что Соединённые Штаты делают слишком много, и лишь 11% утверждают, что страна должна делать больше.
 
Как напоминает The Washington Post, в конце октября Байден обнародовал предложение об иностранной помощи в размере $106 млрд, что намного больше, чем ожидали даже многие демократы. Он включал в себя в том числе $61 млрд для Украины и $14 млрд для Израиля. Однако представители Республиканской партии заявили, что увязка помощи Украине и новых мер по обеспечению безопасности американских границ может быть единственным способом пересмотреть иммиграционную политику страны, учитывая, что широкомасштабных действий по этому вопросу конгресс не предпринимал десятилетиями.
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