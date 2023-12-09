WP: почти половина сторонников Республиканской партии считают, что США слишком много помогают Украине

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France info: каждый пятый ребёнок в богатых странах живёт в бедности France info
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Евросоюз призвали выплатить бывшим колониям репарации за рабство Guardian
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Скотт Риттер: США бросают Украину, как дурную привычку Judging Freedom
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«Мы с Украиной не в союзе» — Писториус развеял «завышенные ожидания» от европейской помощи ZDF
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Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу
Канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за остановку поставок газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители в европейских странах.
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«СТРАНА.ua»: ВСУ ворвались в оздоровительный комплекс в Закарпатье
Украинские военные ворвались с автоматами в оздоровительный комплекс «Косино» в Закарпатье для раздачи повесток.
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Японская фигуристка Сакамото выиграла финал Гран-при в Пекине
Японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей финала Гран-при сезона-2023/24 в Пекине (Китай).
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Захарова: зерновую сделку реанимирует лишь снятие санкций с российских компаний
Зерновая сделка не возобновится до тех пор, пока не будут сняты санкции с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ
«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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МИД России: в Новой Зеландии проявляются признаки неонацизма
Спорадические проявления неонацизма и героизации нацизма имеют место в Новой Зеландии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
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Гуляев — о смене гражданства Просвирновой: ни у кого не возникло вопросов к ней
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал решение Софьи Просвирновой поменять гражданство.
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Эрдоган раскритиковал США за отказ принимать проект резолюции по Газе
Справедливый мир возможен, но не с США. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение американской стороны наложить вето на проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа.
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Гуляев: есть внутренняя уверенность, что российские спортсмены поедут на ОИ-2026
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказался об участии российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2026 года в Милане (Италия).
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Гранатомёт и почти 16 тысяч патронов нашли в печи заброшенного дома в Запорожье
Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области в ходе рейда в Мелитопольском районе обнаружили гранатомёт и почти 16 тыс. патронов. Оружие и боеприпасы хранились в печи заброшенного дома.
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ВСУ обстреляли село в Брянской области
Село Лемешовка Севского района Брянской области 9 декабря подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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Лайшев: МОК хочет ещё раз унизить Россию и поиздеваться над нами
Президент «Самбо-70» и вице-президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Ренат Лайшев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.
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Жителей севера Казахстана ошибочно предупредили о морозах в 380 градусов
СМС-сообщение с предупреждением о грядущих морозах в -380 °С получили на свои смартфоны 8 декабря жители севера Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.
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Арестован директор ЧОПа, охранявшего школу в Брянске, где произошла стрельба
Советский суд в Брянске арестовал Сергея Поддубного, директора частной охранной организации, отвечавшей за охрану школы в Брянске, где произошла стрельба.
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Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования в рамках второго этапа Кубка мира-2023/24 в Хохфильцене (Австрия).
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МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве
Столичное управление МЧС России выпустило предупреждение об аномальных морозах в Москве 10 и 11 декабря.
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Тарасова — о допуске россиян к Олимпиаде: рада, что МОК принял человеческое решение
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял человеческое решение касательно допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.
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«Спартак» проведёт зимний сбор в ОАЭ
«Спартак» планирует провести все тренировочные сборы во время зимнего перерыва в ОАЭ.
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ТАСС: солдаты ВСУ избегают стрелковых боёв в районе Артёмовска
Украинские военные всячески избегают стрелковых боёв на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике, а также нередко сдаются в плен или отступают при близком огневом контакте.
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Певец Агутин сообщил об операции после обнаружения у него тромба
Певец Леонид Агутин сообщил, что у него обнаружили тромб, после чего ему провели операцию.
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NYT: поддержка Украины висит на волоске из-за действий Байдена
Газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что американская военная поддержка украинских властей «висит на волоске» из-за действий президента Соединённых Штатов Джо Байдена.
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Коста требует у UFC бой с Чимаевым на турнире в Саудовской Аравии
Бразильский боец UFC Пауло Коста высказался о бое с проспектом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
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Бакланова стала первой футболисткой женского «Спартака»
Экс-защитница «Динамо» Карина Бакланова стала первой футболисткой женской команды «Спартак».
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Путин поблагодарил президента Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы
Российский лидер Владимир Путин в рамках переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси поблагодарил его за помощь в эвакуации россиян из сектора Газа.
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Globo Esporte: «Зенит» купит Артура за €18 млн
Полузащитник «Палмейраса» Артур может продолжить карьеру в «Зените».
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Нацпарк «Лосиный остров» приведут в порядок после передачи Москве
Территорию национального парка «Лосиный остров» приведут в порядок после его перехода в ведение Москвы. Об этом заявила руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.
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ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в Харьковской области.
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Глава МЛС надеется, что Месси останется в лиге после 2025-го
Комиссионер МЛС Дон Гарбер выразил надежду, что аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси останется в чемпионате после 2025 года.
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ВС России нанесли групповой удар по местам производства снарядов для РСЗО ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства боеприпасов для РСЗО ВСУ.
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Американцы Чок и Бейтс победили в финале Гран-при в танцах на льду
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, выступающие в танцах на льду, стали победителями финала Гран-при сезона-2023/24.
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Умер литературный критик Андрей Немзер
Литературный критик Андрей Немзер скончался в возрасте 66 лет.
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Александр Медведев — об отстранении россиян: историческая правда восторжествует
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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Промес сократил отставание от Гаврилова до одного гола в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес открыл счёт в матче 18-го тура с «Крыльями Советов».
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На Украине заявили о взрывах в Херсоне
Назначенный украинскими властями чиновник Роман Мрочко заявил о взрывах во временно оккупированном киевским режимом городе Херсоне.
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На выставке «Россия» прошла премьера фильма производства RT «Спасибо, Родная!»
На площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ прошла премьера документального фильма производства RT «Спасибо, Родная!».
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Колосков рассказал о том, почему «Динамо» не может рассчитывать на победу в РПЛ
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, почему «Динамо» не сможет стать чемпионом в текущем сезоне.
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В Париже огласили приговор причастным к убийству учителя Пати из-за карикатур
Суд в Париже огласил вердикт по делу шестерых молодых людей в возрасте 16—18 лет, которых заподозрили в причастности к убийству учителя Самюэля Пати. Об этом сообщает BFMTV.
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RT опубликовал видео боевой работы армейской авиации на Донецком направлении
Военкор RT Александр Симонов опубликовал видео боевой работы армейской и фронтовой авиации на Донецком направлении.
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Рылов: пока решение МОК выглядит формальным
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм пока выглядит формальным.
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Путин провёл переговоры с президентом Египта
Российский лидер Владимир Путин провёл переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
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Нето: Вендел обсудит с «Фламенго» условия своего трансфера во время отпуска
Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти во «Фламенго» в летнее трансферное окно.
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Валуев: озвучили, что допустят российских спортсменов до Олимпиады в Париже ради звука
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.
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Нацпарк «Лосиный остров» сохранит охранный статус после передачи Москве
Национальный парк «Лосиный остров» сохранит охранный статус после передачи Москве.
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Агапитов: тяжелоатлеты не будут участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе
Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что тяжелоатлеты не рассматривают возможность участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и на тех условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК).
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Кремлёв считает, что россияне не должны унижаться ради поездки на Олимпиаду
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.
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СК возбудил дело после ранения двух сотрудников Росгвардии в Москве
Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Москве, в результате которой ранения получили два сотрудника Росгвардии.
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Эдельгериев: Россия намерена достичь углеродной нейтральности до 2060 года
Глава российской делегации на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что Россия планирует достичь углеродной нейтральности до 2060 года.
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Тягачёв — о решении МОК: словно собаке бросили кость, с Россией так нельзя
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
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Стрелявшего в росгвардейцев из огнестрельного оружия мужчину задержали в Москве
Мужчину, которого подозревают в вооружённом нападении на сотрудников Росгвардии на северо-западе Москвы, задержали сотрудники правоохранительных органов.
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Тикнизян: мне безразличен статус лучшего бомбардира «Локомотива»
Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян признался, что ему безразличен статус лучшего бомбардира красно‑зелёных в текущем сезоне, отметив, что для него важнее успехи команды.