NewsNation: американцы разошлись во мнениях по вопросу помощи Украине

Большинство американцев выступают за продолжение оказания военной помощи Украине и Израилю, однако не все согласны в том, как должна быть организована эта поддержка, сообщает NewsNation со ссылкой на данные недавнего опроса. Как показало исследование, за безусловную помощь Киеву, помощь с условиями и прекращение какой-либо помощи высказалось примерно одинаковое количество опрошенных. При этом подавляющее число респондентов согласно в том, что Америка не должна посылать войска в регион.

Всего две недели отделяет США от окончания срока действия резолюции о продолжении финансирования государственных расходов — снова. Крайний срок одобрения бюджета конгрессом — 16 декабря. Одним из камней преткновения стали военные расходы на конфликты в других странах. В частности, разумеется, речь идёт об Украине и Израиле, хотя недавние опросы показали, что подавляющее большинство американцев выступают за продолжение оказания помощи этим странам.

Элина Ширази на связи с нами в прямом эфире из Вашингтона, чтобы рассказать о цифрах. Элина, наша песня хороша, начинай сначала — если мы говорим о планах по долгосрочному финансированию.

ЭЛИНА ШИРАЗИ, корреспондент NewsNation: Так и есть, Эдри. Доброе утро, друзья. Последнее письмо из Административно-бюджетного управления адресовано лично спикеру конгресса Ямайку Джонсону. Его просят действовать быстро, предупреждая что деньги на самом деле кончатся к концу года, если конгрессмены ничего не предпримут.

В части письма, которая была представлена общественности, можно прочесть: «Хочу внести ясность: без действий со стороны конгресса к концу года у нас закончатся ресурсы для приобретения оружия и техники для Украины и на предоставление вооружений из военных запасов США. Никакого «волшебного горшочка», чтобы пережить этот момент, у нас нет. У нас кончаются деньги и почти закончилось время».

Новый эксклюзивный опрос NewsNation Decision Desk показал, что большинство американцев — около 60% — поддерживают идею о том, чтобы США оказывали Украине ту или иную военную помощь. Но американцы разошлись во мнениях по поводу объёмов этой помощи. 26% считают, что США должны предоставить Украине помощь на определённых условиях. 24% думают так же, но уверены, что условий быть не должно. Однако обе эти группы согласны, что США не должны посылать в регион войска. Около 26% считают, что США должны организовать переговоры о прекращении огня в регионе и не предоставлять Украине военную помощь, а также не посылать туда войска.

В конгрессе идут ожесточённые дебаты о помощи Израилю и Украине. Вот, как обстоят дела. В прошлом месяце Байден попросил конгресс одобрить пакет финансирования на сумму 106 миллиардов долларов, включающий помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако республиканцы требуют выделения дополнительного финансирования для охраны границ прежде, чем согласиться на эту сделку. Учитывая, что время на заключение соглашения истекает. Глава Пентагона Остин не только призвал конгресс одобрить дополнительное финансирование, но и предостерёг против изоляционизма в этих конфликтах.

ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Можно услышать, как некоторые люди пытаются выставить уход США как новое смелое лидерство. Поэтому, когда услышите подобное, знайте: это не смело, это не ново и это не лидерство.

ЭЛИНА ШИРАЗИ: Мы только что узнали, что Джо Байден назначил на завтра секретное совещание с сенаторами для обсуждения обоих пакетов помощи Украине и Израилю. Возможно, останется только один. Посмотрим. Марки?

Мы будем внимательно следить за этой встречей и увидим, к каким результатам она приведёт. Элина, спасибо большое!

Дата выхода в эфир: 4 декабря 2023 года.