Foreign Affairs: США не в состоянии разработать новую стратегию по Украине

Контрнаступление ВСУ застопорилось, и готовность продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Украине на Западе ослабевает. На этом фоне военные цели Киева стратегически недосягаемы ни в ближайшей перспективе, ни в отдалённом будущем. В этой связи Соединённым Штатам пришло время разработать новый, приближённый к реальности план действий, который будет содержать реальные цели и учитывать имеющиеся средства для их достижения, пишет издание Foreign Affairs.
Контрнаступление ВСУ застопорилось, и готовность продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Украине начала ослабевать как в США, так и в Европе. В этой связи Украине и её союзникам необходимо пересмотреть свою нынешнюю стратегию, пишет издание Foreign Affairs.
Такая переоценка раскрывает неприятную истину о том, что Украина и Запад следуют по неустойчивой траектории, характеризующейся вопиющим несоответствием между целями и доступными средствами. Военные цели Киева стратегически недосягаемы ни в ближайшем, ни в отдалённом будущем.
Пришло время Вашингтону разработать новый план действий, который будет содержать достижимые цели и учитывать располагаемые средства. Вашингтону следует начать консультации с Украиной и её европейскими партнёрами по стратегии, основанной на готовности Киева сесть за стол переговоров с Россией о прекращении огня, а в военном плане перейти с нападения на оборону.
Хотя Киев и не откажется от стремления восстановить свою территориальную целостность, Украине придётся сменить свои ближайшие приоритеты с попыток атаковать российские войска на защиту и восстановление находящихся всё ещё под её контролем более 80% земель, отмечает автор статьи.
Россия вполне может отвергнуть предложение Украины о прекращении огня. Однако даже если Кремль будет непримирим, переход Украины от нападения к защите снизит потери ВСУ и позволит ей направить больше ресурсов на долгосрочную оборону и восстановление, а также укрепит поддержку Запада, продемонстрировав, что у Киева есть работоспособная стратегия, нацеленная на достижимые цели.
По мнению Foreign Affairs, на Украине сложилась безвыходная ситуация, поскольку продолжение поставок Киеву оружия не сможет повлиять на боеспособность ВСУ, которые не проявляют никаких признаков того, что им по силам прорвать мощную оборону российских войск. Время не на стороне Украины, если вооружённый конфликт высокой интенсивности затянется на неопределённый срок. Российская экономика и её оборонно-промышленная база находятся на военном положении. Если России понадобится усилить военное присутствие на Украине, то она использует свой значительный резерв живой силы. Кроме того, Москва нашла новые рынки для своих энергоносителей, тогда как санкции оказали лишь ограниченное влияние на российскую экономику.
Соединённые Штаты находятся в тяжёлом положении, поскольку, помимо Украины, поддерживают Израиль, и такую оборонную стратегию страны эксперты из корпорации RAND уже назвали «неплатёжеспособной». Отрезвляющие стратегические реалии будет не так просто осознать ни Украине, ни Западу. Тем не менее для Киева и его союзников гораздо предпочтительнее принять новый план действий, который сбалансирует достижимые цели и доступные средства, нежели продолжать проводить курс, который завёл в тупик и который вскоре может привести к резкому снижению поддержки Западом Украины.
Вашингтону необходимо взять на себя инициативу по убеждению Киева прекратить огонь и перейти от наступательной стратегии к оборонительной, что сохранило бы множество жизней украинцев и позволило бы Украине начать экономическую реконструкцию. Таким образом, это позволит Киеву направить поступающее от Запада оружие на свою долгосрочную безопасность, а не на быстрое расходование вооружений на поле боя. По мнению Foreign Affairs, точные условия прекращения огня должны быть выработаны либо ООН, либо Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.