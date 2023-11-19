Foreign Affairs: США не в состоянии разработать новую стратегию по Украине

Контрнаступление ВСУ застопорилось, и готовность продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Украине на Западе ослабевает. На этом фоне военные цели Киева стратегически недосягаемы ни в ближайшей перспективе, ни в отдалённом будущем. В этой связи Соединённым Штатам пришло время разработать новый, приближённый к реальности план действий, который будет содержать реальные цели и учитывать имеющиеся средства для их достижения, пишет издание Foreign Affairs.

Контрнаступление ВСУ застопорилось, и готовность продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Украине начала ослабевать как в США, так и в Европе. В этой связи Украине и её союзникам необходимо пересмотреть свою нынешнюю стратегию, пишет издание Foreign Affairs.

Такая переоценка раскрывает неприятную истину о том, что Украина и Запад следуют по неустойчивой траектории, характеризующейся вопиющим несоответствием между целями и доступными средствами. Военные цели Киева стратегически недосягаемы ни в ближайшем, ни в отдалённом будущем.

Пришло время Вашингтону разработать новый план действий, который будет содержать достижимые цели и учитывать располагаемые средства. Вашингтону следует начать консультации с Украиной и её европейскими партнёрами по стратегии, основанной на готовности Киева сесть за стол переговоров с Россией о прекращении огня, а в военном плане перейти с нападения на оборону.