Economist: США находятся в политическом тупике и не могут больше поддерживать Украину

Соединённые Штаты никак не могут одобрить новый пакет помощи Украине. Как пишет The Economist, в конгрессе нет единства, скоро сенат попробует снова получить деньги для Киева, но эта инициатива вряд ли пройдёт палату представителей. Вовсе поставить на паузу военную помощь Украине могут президентские выборы 2024 года.

Политическая нестабильность и неопределённость могут угрожать способности США вооружать союзников на Украине, в Израиле и на Тайване, пишет The Economist. Помощь для Киева заблокирована уже с сентября и непонятно, получится ли её выделить в ближайшее время. Предложение сената может просто не пройти через палату представителей.

Проблемы в правительстве уже имеют свои последствия. В этом году сократилось количество президентских пакетов (PDA) для Украины. Последние пакеты помощи в рамках PDA составили $350 млн в октябре и всего $225 млн в ноябре. Средний трёхмесячный показатель является самым низким с февраля 2022 года.

Украина ощущает последствия таких сокращений на фронте. Если летом солдаты ВСУ выпускали около 220–240 тыс. снарядов большего калибра, то, по прогнозам экспертов, скоро этот показатель будет в районе 80–90 тыс.

Россия опережает Запад в производстве артиллерийских снарядов, а также получает боеприпасы из Северной Кореи, пишет издание. Украине придётся сесть в глухую оборону, чтобы хоть как-то защитить свои нынешние позиции.

Многое будет зависеть от решений конгресса в ближайшее время и действий ЕС. Президент Джо Байден включил новый запрос на $61 млрд на расходы, связанные с Украиной, но республиканцы, которые с недоверием относятся к поддержке Киева, скорее захотят увязать новый бюджет с более жёсткими мерами по ограничению миграции на границе с Мексикой. Таким образом, законопроект, который должен быть двухпартийным, стал заложником глубоко партийного вопроса, отмечает автор статьи.

Европа, которая сейчас вроде как активно стала помогать Украине, вряд ли сможет выполнить обещание об 1 млн снарядов к марту. Президентские же выборы в США и вовсе могут означать, что если помощь не будет выделена сейчас, то, возможно, её не будет в 2024-м в целом. Для Украины начинаются тяжёлые и мрачные времена.