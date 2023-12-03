Economist: США находятся в политическом тупике и не могут больше поддерживать Украину
Политическая нестабильность и неопределённость могут угрожать способности США вооружать союзников на Украине, в Израиле и на Тайване, пишет The Economist. Помощь для Киева заблокирована уже с сентября и непонятно, получится ли её выделить в ближайшее время. Предложение сената может просто не пройти через палату представителей.
Проблемы в правительстве уже имеют свои последствия. В этом году сократилось количество президентских пакетов (PDA) для Украины. Последние пакеты помощи в рамках PDA составили $350 млн в октябре и всего $225 млн в ноябре. Средний трёхмесячный показатель является самым низким с февраля 2022 года.
Украина ощущает последствия таких сокращений на фронте. Если летом солдаты ВСУ выпускали около 220–240 тыс. снарядов большего калибра, то, по прогнозам экспертов, скоро этот показатель будет в районе 80–90 тыс.
Россия опережает Запад в производстве артиллерийских снарядов, а также получает боеприпасы из Северной Кореи, пишет издание. Украине придётся сесть в глухую оборону, чтобы хоть как-то защитить свои нынешние позиции.
Многое будет зависеть от решений конгресса в ближайшее время и действий ЕС. Президент Джо Байден включил новый запрос на $61 млрд на расходы, связанные с Украиной, но республиканцы, которые с недоверием относятся к поддержке Киева, скорее захотят увязать новый бюджет с более жёсткими мерами по ограничению миграции на границе с Мексикой. Таким образом, законопроект, который должен быть двухпартийным, стал заложником глубоко партийного вопроса, отмечает автор статьи.
Европа, которая сейчас вроде как активно стала помогать Украине, вряд ли сможет выполнить обещание об 1 млн снарядов к марту. Президентские же выборы в США и вовсе могут означать, что если помощь не будет выделена сейчас, то, возможно, её не будет в 2024-м в целом. Для Украины начинаются тяжёлые и мрачные времена.
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