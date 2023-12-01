Redacted: канадцы осознали, что миллиарды долларов помощи Украине оседают в карманах Зеленского

Джастин Трюдо любит делать вид, что все канадцы едины в своей солидарности с Украиной. Однако это совсем не так, поясняет канадский журналист Дэвид Крейден в эфире YouTube-канала Redacted. Всё больше канадцев осознают, что Зеленский набивает деньгами частные счета вместе с другими высокопоставленными чиновниками. И как только эта война закончится, они сбегут в тёплые и более безопасные страны.

Дэвид, это соглашение о свободной торговле с Украиной должно было, видимо, упростить поток товаров между Украиной и Канадой. Я удивлён, что этого ещё нет на таком уровне. Но теперь это оказалось проблемой консерваторов MAGA (движение «Сделаем Америку снова великой». — ИноТВ) из-за того, что они сорвали эту сделку. Не могли бы вы объяснить, что здесь вообще происходит?

ДЭВИД КРЭЙДЕН, канадский журналист: Да, это просто очаровательно. Потому что у нас уже есть соглашение о свободной торговле с Украиной, оно называется отдавать им миллиарды долларов и всё вооружение и все танки, которые у нас есть в наличии.





Вот такая свободная торговля у нас есть с Украиной. Но Трюдо захотел заключить ещё одно. И встаёт вопрос о выборе времени. Вот режим, который балансирует на грани катастрофы, катаклизма и коллапса. И неужели вы серьёзно полагаете, что хоть кто-нибудь на Украине переживает по поводу соглашения о свободной торговле с Канадой?





Скорее всего, нет. Трюдо хотел поддержку всех партий для этого соглашения. И так получилось, что он случайно внёс в него поправку о налоге на углеродные выбросы, которую он обычно вносит во все торговые соглашения с другими странами.





Если они хотят подписать соглашение, они должны согласиться либо с положением о правах ЛГБТ*, или с преподаванием гендерной идеологии в школах, или с углеродным налогом.





Так вот, консерваторы возразили, объяснив это тем, что Украине или кому-то другому не нужен очередной налог. Но на самом деле вот что здесь происходит за кулисами. В низах очень много консерваторов, и они говорят: «Хватит!» Хватит уже миллиардных отчислений для Украины.





Вы отдали им наш последний танк Leopard. Армия заявляет: «У нас уже не осталось оружия, вы всё раздали!» Мы не можем себе этого позволить. И всё больше канадцев осознают, что Зеленский набивает деньгами частные счета вместе с другими высокопоставленными чиновниками и олигархами.





И как только эта война закончится, они сбегут в тёплые и более безопасные страны. Они хотят сбежать как можно скорее и с миллиардами, которые Канада, страны НАТО и, в основном, Соединённые Штаты дали им без каких-либо обязательств.

Так вот это соглашение о свободной торговле, которое, возможно, будет принято, не будет ничего значить. Это фарс. Потому что Украина не в состоянии даже соблюдать соглашение о свободной торговле. Это страна, близкая к краху.





И слава Богу, у консерваторов хватило духу, чтобы наконец-то сказать: «Хватит. Мы не будем заключать очередной договор, отдавать ещё миллиарды долларов Украине». У них наконец-то развивается некоторое сопротивление. И пора бы уже.





Потому что Трюдо любит делать вид, что все канадцы едины в своей солидарности с Украиной. И что мы будем с Украиной столько, сколько потребуется. А я спрашивал неоднократно, сколько это займёт времени? Пока каждый украинец, каждый мужчина и женщина не умрёт на поле боя?





Пока не останется ни кусочка металла для оружия? Я не знаю, что им можно ждать, кроме катастрофы.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2023 года.

*ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.