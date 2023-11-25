Politico: Трюдо винит движение Трампа за слабую поддержку Украины среди консерваторов

Канадский премьер Джастин Трюдо назвал «абсурдными» аргументы Консервативной партии, которая на голосовании в палате общин проголосовала против обновлённого соглашения о свободной торговле с Украиной, пишет Politico. Как отмечает издание, украинские чиновники также были ошеломлены внезапной политизацией торговой сделки в Канаде, где политики до сих пор были едины в поддержке Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал причиной ослабления поддержки Украины Западом общую тенденцию среди правых и крайне правых партий в мире и, в частности, движение Make America Great Again (MAGA — «Вернём Америке былое величие». — ИноТВ), сообщает Politico.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита, в котором приняли участие Трюдо, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канадский премьер отметил, что, по его мнению, риторика правых сил в Соединённых Штатах и Европе «начинает повторять российскую дезинформацию и пропаганду».

Прийти к такому выводу его заставила шумиха, которую на этой неделе в парламенте страны подняла Консервативная партия. Политики Канады, где живут около 1,4 млн человек украинского происхождения, до сих пор были едины в поддержке Украины. Как напоминает издание, соглашение о свободной торговле было подписано осенью во время визита Владимира Зеленского в Оттаву. Позже Украина обратилась к Канаде с просьбой ускорить принятие обновлённого законодательства, чтобы помочь привлечь инвестиции для восстановления страны.

Однако Консервативная партия в палате общин неожиданно блоком проголосовала против обновлённого соглашения со страной. Решение в партии объяснили тем, что обновлённое торговое соглашение с Украиной введёт в стране налог на выбросы углерода. При этом Politico уточняет, что на самом деле такой формулировки в документе нет; кроме того, на Украине ещё с 2011 года действует собственный подобный механизм.

Благодаря поддержке других партий законопроект всё же был принят для изучения на уровне парламентских комитетов. Однако украинские чиновники были ошеломлены внезапной политизацией торговой сделки.

Трюдо назвал позицию консерваторов «откровенно абсурдной». Он отметил, что за их решением стоит более масштабная тенденция среди правых сил. «Реальная история — это подъём правого американского мышления под влиянием MAGA, которое заставило канадских консерваторов, которые раньше были одними из сильнейших защитников Украины... отвернуться от того, что нужно Украине в трудный час», — заявил премьер.

Как напоминает Politico, поддержка Украины переросла в кризис в Вашингтоне, когда представители Республиканской партии в конгрессе призвали к сокращению помощи Киеву. Эта позиция отражает лозунг бывшего президента Дональда Трампа Make America Great Again во внешней политике.