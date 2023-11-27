Fox News: вместе с западной помощью украинцам навязали либерализм

Западные либеральные лидеры навязывают Украине свои идеи и ценности, не оставляя ей выбора, уверена обозреватель Fox News Миранда Дивайн. Украинцы вынуждены принимать всю эту чушь, хотя в обычных условиях они бы это отвергли. Но сейчас они соглашаются на всё, иначе им откажут в обещанной финансовой помощи.

ДЖАСТИН ТРЮДО, премьер-министр Канады: Реальность в том, что растёт влияние идей MAGA (Сделаем Америку снова великой. — ИноТВ). Они заставили канадских консерваторов, которые раньше были одними из сильнейших защитников Украины, я признаю это, отвернуться от того, в чём нуждается Украина в столь трудный для неё час.

Крайне левый премьер-министр Джастин Трюдо возложил вину на американских консерваторов, после того как его соотечественники-канадцы проголосовали против другого законопроекта о финансировании торговли с Украиной.

Корреспондент Fox News и обозреватель New York Post, великолепная Миранда Дивайн присоединяется к нам для обсуждения. Во-первых, Миранда, добро пожаловать. Похоже, Джастин Трюдо больше беспокоится о проникновении идей MAGA в Канаду, нежели об иммиграции из Канады, а в этом деле он стал лидером.

МИРАНДА ДИВАЙН, журналист: Верно, Рейчел! Я полагаю, он копирует Джо Байдена. Очень непопулярный политик, находящийся в отчаянном положении. Поэтому он пытается разделять и властвовать. Он пытается демонизировать консерваторов, а в Канаде нельзя демонизировать кого-то больше, чем сравнить с MAGA или сторонниками Трампа в Америке.

Слушайте, его же народ недавно назвал Джастина Трюдо самым непопулярным президентом за последние 50 лет. И он снова им лжёт. Причина, по которой консервативаная партия в Канаде отвергла этот законопроект в отношении Украины, в том, что Джастин Трюдо попытался протащить заодно углеродный налог. Обложить украинский народ углеродным налогом.

Есть очень мятежный и набирающий популярность лидер оппозиции Пьер Пуальевр. Зрители, возможно, запомнили его как того парня с яблоком, который недавно красиво разнёс журналиста, задававшего ему глупейшие вопросы.

Так вот он, очевидно, набирает популярность. И всё, что остаётся Трюдо, — пытаться сравнивать его с Дональдом Трампом, как будто это каким-то образом решит его собственные проблемы.

Как водится, эти левые политики не смотрят на себя и на свою ужасную политику, которая привела к обнищанию и нанесению ущерба их гражданам. Они просто показывают пальцем на другую сторону.

Вот что тот лидер-консерватор сказал по поводу того голосования. Он говорит: «Я думаю, это показывает, насколько патологически он одержим налогом на выбросы углерода, что пока нож находится у горла украинцев, он будет использовать это, чтобы навязать свою идеологию налога на выбросы углерода этим бедным людям».

Как интересно, Миранда, они злятся на углеродный налог. Я думаю, пора завершить войну, найти мирное соглашение. Америка уже перенапряжена, я уверена, что канадцы чувствуют то же самое. Но канадский консерватор расстроил Трудо со своим углеродным налогом.

МИРАНДА ДИВАЙН, журналист: Да, это так. И мы наблюдали это по всему миру, когда лидеры из левого крыла, либеральные лидеры сваливают в кучу все свои навязчивые идеи, связанные с изменением климата, и другие либеральные ортодоксальные идеи, трансгендерность и так далее — всё вместе с бедной Украиной, у которой вообще нет никакого выбора.

Они (украинцы. — ИноТВ) вынуждены принимать всю эту чушь, хотя в обычных условиях люди бы это отвергли. Они зависят от этих стран, их выживание зависит от этого, поэтому они принимают эту ношу. И это зло — поступать так с людьми, которые столкнулись с ужасным врагом, столкнулись с собственной смертью и разрушением.

Интересно то, что ты права, им приходится на многое закрывать глаза. У них военный представитель — транссексуал. Они уже сигнализируют всем, чем только могут, тем людям, которые будут финансировать их войну.

Что ж, Миранда, всегда приятно тебя видеть. Спасибо, что разъяснила эту тему. У канадцев там свои проблемы. Мы всегда рады, когда ты к нам присоединяешься. Спасибо.

МИРАНДА ДИВАЙН, журналист: Большое спасибо! Пока, Рейчел.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2023 года.