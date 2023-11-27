Dialogue works Оригинал

Экс-аналитик ЦРУ: слепая ненависть Запада к России подрывает мирные переговоры по Украине

Материал представлен в переводе ИноТВ
Вашингтон и его союзники настолько помешались на своей русофобии, что не способны воспринимать окружающий мир рационально. Их предвзятое отношение к Москве среди прочего не позволяет добиться прекращения украинского конфликта, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Ллойд Остин посетил Киев и встретился с Зеленским. Чего он добивался? Неужели он хотел убедить Зеленского начать переговоры? Поехал ли он туда только для того, чтобы объявить, что они собираются поддержать Украину?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Это был один из самых странных визитов, которые только можно себе представить сейчас. Украина постепенно теряет территорию каждый день, а Россия продолжает наступать. Украина не имеет какой-либо эффективной системы ПВО.
И у США нет систем, которые они могли бы им предложить, несмотря на разговоры о том, чтобы мы собираемся их предоставить. У нас их нет. Мы уже предоставили батарею ЗРК «Пэтриот», которая оказалась неэффективной, дорогим хламом.
Возможности США поставлять артиллерийские снаряды также очень и очень ограничены. Особенно сейчас, когда в Израиле идёт война. Соединённые Штаты собираются удовлетворить его потребности, прежде чем они поддержат Украину.
Итак, тактическая и стратегическая картина для Украины выглядит мрачной. А Остин оторван от реальности. Он бредит. Он продолжает говорить: «Украина отбила у России такую-то территорию, а русских просто разносят в пух и прах на поле боя». Нет, это не разносят!
Я хочу сказать, что завтра он с таким же успехом может выйти к журналистам и заявить, что он шоколадный пончик. Его слова о том, что он шоколадный пончик, не делают его шоколадным пончиком. Но именно так же он поступает в отношении Украины.
«У них есть реальный шанс прорваться. Им нужно только получить подходящую технику, и они смогут навредить русским». Им (ВСУ. — ИноТВ) не хватает солдат, они отправляют женщин, в том числе беременных, на передовую из-за недостатка мужчин. Позволять подобному продолжаться…
 
Представим, что вы менеджер боксёра, и если бы вашего бойца мутузили в центре ринга, то вы бы объявили об окончании боя. Вы бы сдались, чтобы спасти ему жизнь. Остин даже не пытается.
 
Они (американские власти. — ИноТВ) подзадоривают «боксёра»: «Выходи на ринг, продолжай бить, пусть ты сам превратился в боксёрскую грушу, и как-раз-таки тебя избивают. Нам нужно, чтобы ты продолжал в том же духе, чтобы мы могли попытаться навредить России».
Запад настолько помешался на своей злобе к России, что не может видеть ясно. Он перестал мыслить рационально. Вот что очень сильно тревожит. Потому что у какого-либо видного политического деятеля в США, демократа или республиканца, нет возможности выступить и сказать: «Послушайте, нам нужно стать посредником в заключении мира между Россией и Украиной. Россия не наш враг. Мы несправедливо демонизировали Владимира Путина и российский народ. Нам нужно это прекратить. Нам нужно придумать и найти способы сотрудничества».
Ведь, несмотря на происходящее, Соединённые Штаты продолжают сотрудничать с Россией на космической станции. Так что не говорите мне, что мы не можем найти области, где мы могли бы работать вместе. Это ложь.
 
Дата публикации 26 ноября 2023 года.
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источник
Dialogue works Бразилия Южная Америка
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