Пока 78 процентов американцев говорят, что экономическая ситуация в стране не улучшается, администрация Байдена использует «всё ту же старую ложь», что всё это является результатом российской спецоперации на Украине, сообщает Fox Business. Как отмечает в эфире бывший помощник министра финансов по экономической политике Майкл Фолкендер, американцы видят, что с приходом к власти Байдена экономическая ситуация в стране ухудшилась.

Сейчас с нами на связь выходит бывший чиновник министерства финансов Майкл Фолкендер. Рад видеть вас, Майкл, спасибо, что пришли.

78 процентов американцев считают, что экономика не становится лучше. 78 процентов чувствуют это и испытывают на себе. И это не фантазия: они день за днём видят это в продуктовых магазинах и когда заправляют бензобак. Да, цены немного снизились, но они намного выше, чем были раньше. Суть в том, что люди сейчас тратят около 200 или 300 долларов в неделю на продукты, хотя тратили около 100 долларов в неделю на такое же количество продуктов три года назад.

МАЙКЛ ФОЛКЕНДЕР, помощник министра финансов по экономической политике при администрации Дональда Трампа: Дэвид, в этом и проблема. Хочу подкрепить то, что вы сказали: цены не снизились, просто они растут более медленными темпами. Американский народ помнит, какими были цены до пандемии и даже во время пандемии, когда Байден вступил в должность, и они сравнивают их с сегодняшними. И они видят, что с тех пор, как Байден вступил в должность, цены выросли на 17 процентов, а заработная плата выросла всего примерно на 13,5 процента, так что рост доходов американцев отстаёт.

И очень забавно наблюдать, как Джаред Бернштейн пытается поставить себе в заслугу тот факт, что инфляция снижается, и тот факт, что реальная заработная плата незначительно растёт в последние три-четыре месяца. Дэвид, это больше связано с тем фактом, что ОПЕК не так сильно сократила добычу, как мы ожидали. Цены на энергоносители снизились, несмотря на войну администрации с американской энергетикой. Если бы продолжалась энергетическая политика, подобная той, что была при администрации Трампа, цены на нефть сейчас были бы значительно ниже, что пронизывает остальную экономику, и инфляция в целом по макроэкономике была бы намного ниже за последние три года.

Так что очень нелепо со стороны Джареда приписать заслугу в снижении цен на газ, которое мы наблюдали недавно, администрации Байдена. Это не имело никакого отношения к их политике, и всё же они пытаются сказать, что это отражение эффективности «байденомики».

Я удивлён, что мы услышали это от Джареда. Но он выдал эту всё ту же старую ложь — мне неприятно это говорить, но так оно и есть, — что всё это было результатом российской спецоперации на Украине. Он заявил это во время того же интервью. Я думаю, мы можем вывести на экран график, показывающий, что настоящий всплеск цен на газ и нефть произошёл именно тогда, когда он был избран, потому что нефтетрейдеры, которые всегда торгуют на будущее, знали, что война с ископаемым топливом приведёт к сокращению предложения, а это означает повышение цен. Вы видите, когда это началось. Это было задолго до спецоперации России на Украине.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2023 года.