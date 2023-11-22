AC: американцам пора прекратить тратить деньги на Украину и заняться внутренними проблемами

Американский истеблишмент продолжает называть финансирование военных действий на Украине лучшим вложением американских средств, а инфраструктура и экономика самих США тем временем неуклонно разрушаются, пишет обозреватель American Conservative Брайан Робертсон. По его словам, рядовые американцы всё меньше поддерживают выделение средств Киеву и обеспокоены собственными финансовыми проблемами. В этих условиях Вашингтону следовало бы закончить конфликт на Украине и направить дивиденды мира на восстановление собственной страны, считает автор.

В последнее время американцы привыкли к сообщениям о новых масштабных расходах на военную помощь союзникам, таким как Украина или Израиль, однако учитывая ухудшающееся положение внутри страны, это выглядит странно, считает обозреватель American Conservative Брайан Робертсон.

При этом данные недавних опросов показывают заметное снижение открытой поддержки дальнейшего обострения «кровавого конфликта» на Украине, и это, по мнению автора, неудивительно. Кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди — младший недавно отметил, что президент Байден предложил выплату в размере $700 на семью жителям Мауи, пережившим самый смертоносный лесной пожар в новейшей истории, и одновременно запросил дополнительное финансирование в размере $25 млрд для Украины. А ведь эта сумма позволила бы выплатить каждой семье на Мауи по $500 тыс. «Это даёт вам некоторое представление о том, чем жертвует эта нация, чтобы финансировать военную машину», — написал Кеннеди.

Этот аргумент находит отклик у американских избирателей, уставших от бесконечных войн. «Но у единой партии в Вашингтоне, стремящейся к обострению катастрофической войны на Украине, есть новый аргумент: вложение дополнительных миллиардов в конфликт — наилучшее возможное использование долларов налогоплательщиков», — отмечает журналист. Робертсон напоминает, как американские сенаторы заявляли о том, что помощь Киеву является «лучшим вложением средств» для США, поскольку позволяет «уничтожать российскую армию», не теряя жизней американских солдат и за небольшую плату по сравнению с остальными расходами на оборону.

Оставив в стороне ложность утверждений об ослаблении России и бездушное пренебрежение к жизням украинцев, приносимым в жертву геополитическим целям США, «эти замечания также свидетельствуют о поразительном незнании взаимосвязи между финансированием США «вечных войн» за рубежом и ухудшением условий дома», констатирует автор.

По его словам, американские расходы на смены режимов в других странах после 11 сентября 2001 года (Афганистан, Ирак, Йемен, Сирия, Ливия) оцениваются в «сногсшибательные» $8 трлн. Тем временем, как отмечает Роберт Кеннеди, условия внутри страны заметно ухудшились за последние три десятилетия: «разрушающиеся города, устаревшие железные дороги, вышедшие из строя системы водоснабжения, разлагающаяся инфраструктура и слабая экономика... Мы содержим 800 военных баз по всему миру. Дивиденды мира, которые должны были прийти после падения Берлинской стены, так и не были выплачены», — подчёркивает политик.

Сегодня годовой оборонный бюджет США составляет около $900 млрд, притом что в 2000 году он обходился американцам в $294 млрд. Угроза со стороны Советского Союза сменилась терроризмом, а затем в руки оборонной промышленности попал новый источник оборонных контрактов — конфликт на Украине. Более того, внешнеполитический истеблишмент, похоже, уже пытается спровоцировать войну с Китаем, используя тот же сценарий, предупреждает обозреватель.

Тем временем готовность американцев финансировать «вечные войны» пошатнулась. По словам автора, рабочий класс в США залезает в рекордные долги, просто чтобы свести концы с концами. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, задолженность американцев по кредитным картам впервые в истории превысила $1 трлн.

Сейчас, когда Украина лежит в руинах, ядерная напряжённость в отношениях с Россией обостряется, а внутренняя экономика приходит в упадок из-за растущего дефицита федерального бюджета, пора сосредоточиться на решении собственных проблем, уверен Робертсон. Он призывает положить конец украинскому конфликту и использовать полученные «дивиденды мира» для решения проблем США, «пока не стало слишком поздно».