Ситуация на поле боя на Украине складывается не в пользу Киева, пишет American Conservative. И сторонники продолжения конфликта уже отчаялись до такой степени, что озвучивают одни только слабые отговорки и несуразные аргументы. В частности, они говорят, что военная помощь ВСУ помогает создавать в США рабочие места. В действительности же на этом только наживаются «торговцы смертью» и похоронные бюро, а самые продуктивные сферы экономики — такие как образовательная и медицинская — наоборот, лишаются денег, рассказывает американское издание.

Для Украины ситуация на поле боя с Россией складывается плохо, пишет The American Conservative. Сторонники продолжения конфликта в Киеве, Вашингтоне, а также столицах восточноевропейских стран уже отчаялись до такой степени, что приводят в защиту своей позиции крайне несуразные аргументы.

В частности, они говорят, что боевые действия помогают создавать рабочие места в США. Схожие утверждения озвучивают и в администрации главы Белого дома Джо Байдена. Там говорят, что убивать иностранцев — это хорошо для экономики, что вкладывание ещё большего количества денег американских налогоплательщиков в бессмысленный конфликт обогатит граждан США, «укрепит американскую экономику и создаст новые рабочие места для американцев».

«Но если это так, то почему был заблокирован запрос администрации на 61,4 миллиарда долларов? Почему бы не удвоить, утроить или даже учетверить эту сумму? Ведь тогда экономика перейдёт в гиперрежим и создаст миллионы рабочих мест. Чем больше иностранцев будет умирать, тем лучше будет американцам!

Да и зачем ограничиваться одним только финансированием боевых действий между русскими и украинцами? Почему бы не принять в них участие? Только представьте, сколько оружия придётся купить Вашингтону и сколько новых рабочих мест появится, если и американцы будут сражаться! И процветать будут не только торговцы смертью, но и владельцы американских похоронных бюро».

Сторонники продления конфликта, конечно же, приводят ужасный аргумент, констатирует автор. Ведь на самом деле все деньги, потраченные на производство оружия, забираются из других, более продуктивных сфер. А секторы образования, здравоохранения и чистой энергии создают гораздо больше рабочих мест. По сравнению с бомбой покупка любого другого товара приносит американской экономике больше пользы.

Поэтому Вашингтон должен стремиться к окончанию этого конфликта, а не его продлению и расширению, заключает издание. Оправдывать масштабную опосредованную войну против Москвы как инструмент создания рабочих мест в США, разжигать бесконечные конфликты в Европе, создавать угрозу ядерной войны, толкать Россию в объятия Ирана, Северной Кореи и Китая — всё это крайне безответственное поведение. «Вместо того чтобы придумывать слабые отговорки для неправильной политики, администрация Байдена должна защищать американцев», — заключает автор статьи.