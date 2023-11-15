Arirang: не за горами новые ракетные испытания — КНДР протестировала твердотопливный двигатель

Пхеньян заявил, что успешно испытал новый твердотопливный двигатель, предназначенный для разрабатываемой Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности, передаёт Arirang. По информации канала, это, вероятно, означает, что в ближайшем будущем КНДР снова начнёт ракетные пуски. Как подчёркивается в репортаже Arirang, твердотопливные ракеты особенно опасны тем, что их запуск почти невозможно обнаружить заранее.

Северная Корея объявила об успешном завершении испытаний нового твердотопливного ракетного двигателя, предназначенного для новой баллистической ракеты средней дальности, — а это может означать, что в ближайшем будущем страна проведёт ещё одно ракетное испытание. С подробностями — корреспондент Arirang по северокорейским делам Ким Джунсир.

Северокорейское государственное агентство ЦТАК в среду сообщило, что Пхеньян провёл успешные испытания «нового типа твердотопливного ракетного двигателя большой тяги», предназначенного для баллистических ракет средней дальности, в горячем режиме.

Сообщается, что «горячие» испытания двигателя для первых ступеней ракет были проведены 11 ноября, а для вторых ступеней — 14 ноября.

До сих пор в баллистических ракетах средней дальности северокорейской разработки применялись жидкостные двигатели.

Как отмечают военные эксперты, ракеты на твердотопливных двигателях обладают повышенной манёвренностью, а также малозаметностью при запуске. В связи с этим эксперты предупреждают, что обнаруживать и загодя готовиться к удару ракетами с такими двигателями будет сложнее.

ЧАН ЁНКЫН, бывший профессор Корейского аэрокосмического университета: Должен сказать, что с твёрдым топливом очень просто работать, поэтому для подготовки удара понадобится немного времени: нужно будет не более пяти минут — что меньше, чем для жидкостных ракет. А это будет представлять проблему — ведь речь здесь идёт о том, что у нас будет слишком мало времени, чтобы подготовиться к удару со стороны Северной Кореи.

ЦТАК также сообщило, что испытания стали залогом надёжного наращивания темпов разработки нового ракетного комплекса средней дальности.

В Главном конструкторском бюро Северной Кореи возлагают на новую ракету большие надежды и заявляют, что недавние испытания стали необходимым шагом на пути к наращиванию стратегического наступательного потенциала Вооружённых сил КНДР в условиях «мрачной и нестабильной обстановки в плане безопасности» и порочного сговора противников страны.

Как отметил профессор Чан, южнокорейские вооружённые силы в курсе ситуации и будут искать решения.

Другие эксперты, в свою очередь, заявили, что для заблаговременного обнаружения ракет необходимы космические средства вроде спутников, которые чрезвычайно дороги, — но даже их может оказаться недостаточно.

Ким Джунсир, Arirang News.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2023 года.