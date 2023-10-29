Reuters: США и Южная Корея провели учения с дронами и лазерными сенсорами

Южнокорейская армия провела совместные учения с американскими ВС с применением новейших технологий ведения боя, сообщает Reuters. Тренировки стали частью более масштабных учений, которые Сеул ежегодно проводит в ответ на ядерную и ракетную угрозу со стороны КНДР.

На этой неделе Южная Корея и США провели совместные военные учения с использованием дронов, беспилотного автомобиля и лазерных сенсоров в рамках модернизации вооружённых сил, пишет Reuters со ссылкой на заявление южнокорейской армии в субботу. Эти манёвры входят в серию более масштабных учений «Хогук», которые Южная Корея ежегодно проводит для улучшения реакции в ответ на ядерную и ракетную угрозу со стороны КНДР.

Как рассказывает издание, в отработке отражения возможного нападения со стороны вражеских сил приняло участие более 120 солдат с обеих сторон. Также в тренировке задействовали различные высокотехнологичные системы вооружения, которые призваны расширить возможности для будущих сражений. Так, военнослужащие использовали многоцелевую комплексную лазерную систему поражения целей (MILES), которая для имитации реального боя использует лазеры. В целях разведки во время учений запустили несколько дронов, некоторые из них стреляли из автомата. Южнокорейские войска также использовали беспилотный автомобиль для переброски раненых.

Южная Корея также в течение пяти дней проводила так называемые первые международные состязания по боевой подготовке, отмечает Reuters. В них приняли участие около 300 военных из пяти стран, включая Великобританию, Узбекистан и Камбоджу.