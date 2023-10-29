Reuters: США и Южная Корея провели учения с дронами и лазерными сенсорами

Южнокорейская армия провела совместные учения с американскими ВС с применением новейших технологий ведения боя, сообщает Reuters. Тренировки стали частью более масштабных учений, которые Сеул ежегодно проводит в ответ на ядерную и ракетную угрозу со стороны КНДР.
На этой неделе Южная Корея и США провели совместные военные учения с использованием дронов, беспилотного автомобиля и лазерных сенсоров в рамках модернизации вооружённых сил, пишет Reuters со ссылкой на заявление южнокорейской армии в субботу. Эти манёвры входят в серию более масштабных учений «Хогук», которые Южная Корея ежегодно проводит для улучшения реакции в ответ на ядерную и ракетную угрозу со стороны КНДР.
Как рассказывает издание, в отработке отражения возможного нападения со стороны вражеских сил приняло участие более 120 солдат с обеих сторон. Также в тренировке задействовали различные высокотехнологичные системы вооружения, которые призваны расширить возможности для будущих сражений. Так, военнослужащие использовали многоцелевую комплексную лазерную систему поражения целей (MILES), которая для имитации реального боя использует лазеры. В целях разведки во время учений запустили несколько дронов, некоторые из них стреляли из автомата. Южнокорейские войска также использовали беспилотный автомобиль для переброски раненых.
Южная Корея также в течение пяти дней проводила так называемые первые международные состязания по боевой подготовке, отмечает Reuters. В них приняли участие около 300 военных из пяти стран, включая Великобританию, Узбекистан и Камбоджу.
Кандидат психологических наук Марина Солдатенкова перечислила в разговоре с RT несколько способов, которые помогут побороть осеннюю хандру. Для достижения этой цели эксперт среди прочего посоветовала слушать активную музыку и смотреть комедии.
Президент США Джо Байден пообещал спасти от вымирания панголинов, пригрозив Китаю санкциями — американский лидер распорядился добиться от КНР прекращения импорта и использования млекопитающих для медицины.
Договорённости о проведении гуманитарных пауз в рамках палестино-израильского конфликта нет вопреки желанию президента США Джо Байдена, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белые должны без проблем переиграть «Оренбург» в первом матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Ислам Махачев признался, что не придаёт большого значения тому, что его сравнивают с бывшим обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым.
Бывший тренер столичного ЦСКА Александр Тарханов выразил уверенность, что товарищеский матч между сборной России по футболу и командой Кубы в Волгограде вызовет большой ажиотаж среди местных болельщиков.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев дал понять, что был рад получить в соперники по 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу десятикратного чемпиона страны московский «Спартак».