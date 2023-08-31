Arirang: КНДР запустила баллистические ракеты в ответ на военные учения южного соседа

Пхеньян запустил две баллистические ракеты в знак протеста против совместных учений Сеула и Вашингтона и провёл свои собственные учения, направленные на оккупацию Юга. Эксперты полагают, что запуск был призван показать, что Север способен нанести удар по южнокорейскому военному комплексу, сообщает канал Arirang News.

Северная Корея выпустила ещё одну баллистическую ракету в знак протеста против совместных военных учений Сеула и Вашингтона. В ответ Пхеньян также провёл свои собственные учения, направленные на оккупацию всего Юга. Наш военный корреспондент Чой Мин-юнг с подробностями.

Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в знак недовольства совместными военными учениями Сеула и Вашингтона. Согласно объединённому комитету начальников штабов Южной Кореи, Северная Корея запустила две баллистических ракеты малой дальности в направлении Восточного моря из района Сунан между 11:40 и 11:50 вечера в среду.

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил, что обе ракеты пролетели около 360 км, прежде чем приземлиться в Восточном море. Учитывая дальность полёта, представляется вероятным, что запуск был испытанием, призванным показать, что Север способен нанести удар по южнокорейскому военному комплексу Кенде, где расположены штаб-квартиры армии, флота и военно-воздушных сил.

ЯНГ МУ-ДЖИН, президент университета северокорейских исследований: Если ракеты будут запущены из района Сунан и смогут пролететь около 400 километров, я думаю, мы не можем исключать возможности того, что они могут быть нацелены на Кенде.

Провокация, произошедшая в среду, стала первым запуском баллистической ракеты почти за 40 дней. Запуск, по-видимому, является возмездием Сеулу и Вашингтону за учения Ulchi Freedom Shield, особенно с учётом того, что в среду обе стороны провели совместные воздушные учения над Западным морем с участием Американского стратегического бомбардировщика В-1В.

Объединённый комитет начальников штабов решительно осудил запуск, назвав его актом серьёзной провокации, подрывающей мир и стабильность. Соединённые Штаты также осудили провокации Пхеньяна и подтвердили свою непоколебимую приверженность Южной Корее.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Этот запуск является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и несёт угрозу соседям КНДР и международному сообществу. Наша приверженность обороне Республике Корея и Японии остаётся непоколебимой.

Государственные СМИ Северной Кореи также сообщили, что её лидер посетил военный командный пункт во вторник, когда режим начал командные учения с участием всей армии.

ЯНГ МУ-ДЖИН, президент университета северокорейских исследований: Это можно рассматривать как северокорейскую версию учений Ulchi Freedom Shield, которые в значительной степени направлены на противодействие учениям Юга с США.

В отчёте также говорится, что учения были подготовкой к полномасштабной войне с целью оккупации всей территории на юге.

Чой Мин-юнг, Arirang News.

Дата выхода в эфир 31 августа 2023 года.