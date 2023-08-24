Arirang: Южная Корея осудила второй неудачный запуск северокорейского спутника-шпиона

Вторая попытка Северной Кореи запустить спутник-шпион закончилась неудачей, сообщает телеканал Arirang News. Третья попытка, вероятно, будет предпринята в октябре. Южная Корея осудила Северную за нарушение резолюций Совбеза ООН. Госдепартамент США также призвал Пхеньян прекратить несущую угрозу деятельность в регионе.

Сегодня рано утром Северная Корея предприняла вторую попытку запустить свой первый шпионский спутник, также завершившуюся неудачей. Южная Корея немедленно провела заседание Совета национальной безопасности, осудив Северную Корею за нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Наш корреспондент по делам Северной Кореи Ли Рэ-Хён расскажет подробнее.

Вторая попытка Пхеньяна вывести спутник на орбиту была предпринята в четверг около 3:50 утра. Центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что полёт первой и второй ступеней ракеты прошёл нормально, но во время третьей ступени произошёл сбой из-за ошибки в системе аварийного взрывания. Национальное управление аэрокосмических разработок Северной Кореи заявило, что в ближайшее время объяснит причину ошибки, добавив, что третья попытка, скорее всего, будет предпринята в октябре.

Многие японские информационные агентства сообщили, что береговая охрана Японии ранее предположила, что это могла быть баллистическая ракета и что она разделилась на части, которые упали в Западном и Восточно-Китайском морях, а также в Тихом океане вблизи Филиппин.

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что обнаружил ракету, пролетевшую над международными водами у западного побережья Корейского полуострова после её запуска с северо-западного района Тонгчан-ри, где расположен главный центр космических запусков Северной Кореи.

ПОЛКОВНИК ЛИ СУН-ЧЖУН, директор по связям с общественностью Объединённого комитета начальников штабов: Южная Корея продолжит высокоинтенсивные совместные военные учения Сеула и Вашингтона, внимательно наблюдая за дальнейшими действиями Пхеньяна.

Представители военного ведомства Сеула также сообщили, что в настоящее время ведутся работы по извлечению тела спутника и обломков, упавших в море. Тем временем представители Министерства обороны Южной Кореи и другие официальные лица, имеющие отношение к этому вопросу, приняли участие в заседании Совета национальной безопасности, которое состоялось около 6 часов утра.

Члены совета решительно осудили запуск и заявили, что он явно нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Президент Юн Сок Ёль также приказал официальным представителям быть готовыми к любым дополнительным провокациям со стороны Северной Кореи и поделиться результатами анализа с Вашингтоном и Токио. Он также попросил оперативно выполнить обещания, данные ранее на трёхстороннем саммите в Кэмп-Дэвиде, такие как обмен информацией о ракетном предупреждении в режиме реального времени и укрепление связей в области обороны на случай ракетных провокаций.

Госдепартамент США также согласился с тем, что неудачный запуск является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и призвал Пхеньян прекратить несущую угрозу и незаконную деятельность. Вашингтон добавил, что по-прежнему стремится к диалогу с Северной Кореей без предварительных условий.

Ли Рэ-Хён, Arirang News.

Дата публикации 24 августа 2023 года.