CNN: обстановка в регионе достигла фазы ядерного кризиса — Сеул проведёт масштабные учения на фоне постоянных угроз КНДР

Правительство Южной Кореи заявило о проведении масштабных учений по гражданской обороне, сообщает CNN. Учения организованы на фоне постоянных «провокаций» Северной Кореи, что привело к обострению напряжённости отношений КНДР и Южной Кореи. По данным СМИ, это необходимо, поскольку сейчас «остановка в регионе достигла фазы ядерного кризиса».

На фоне обострения напряжённости с КНДР Южная Корея впервые за последние шесть лет проведёт общенациональные учения по гражданской обороне, сообщает CNN. В ходе учений, запланированных на 23 августа, жители страны должны будут отработать эвакуацию в убежища или подземные безопасные помещения в течение 20 минут, водители — остановить движение, а пассажиры метро — оставаться внутри, поскольку выходы со станций будут закрыты.

«Мы рассчитываем укрепить потенциал реагирования страны с помощью практических учений, отражающих аспекты провокаций Северной Кореи», — заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Доксу. В его сообщении говорится, что 20-минутные учения являются частью более масштабных учений по проверке реакции правительства Южной Кореи на потенциальные опасности, включая «современные ракетно-ядерные угрозы, кибератаки, беспилотные летательные аппараты и так далее».

Как утверждает CNN, многие граждане уже давно привыкли к периодам разлада в отношениях с Севером, но нынешний уровень напряжённости особенно высок. Тем не менее, по словам телеканала, южные корейцы уже смирились с тем, что на возможный ракетный или авиационный удар со стороны КНДР у них будут лишь считаные минуты.

Как отмечает СNN, учения проводятся на фоне резкого роста напряжённости в отношениях Южной Кореи и КНДР. Так, в прошлом месяце Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету с самой большой продолжительностью полёта в истории, что стало последним достижением в ракетной программе страны. По данным северокорейских СМИ, запуск ракеты был произведён «в тяжёлый период, когда обстановка с военной безопасностью на Корейском полуострове и в регионе достигла фазы ядерного кризиса».

Кроме того, в конце июля в южнокорейский порт Пусан вошла подводная лодка ВМС США с баллистическими ракетами, оснащёнными ядерным оружием, что также вызвало угрозы со стороны Пхеньяна. Сразу после этого события КНДР ещё раз провёл испытания баллистических ракет малой дальности, пишет CNN.

Сообщается, что учения пройдут менее чем через неделю после встречи представителей Южной Кореи, США и Японии для обсуждения «постоянной угрозы, исходящей от КНДР».