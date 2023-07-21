Arirang: основная цель визита в Пусан американской подлодки — демонстрация силы в ответ на угрозы КНДР

Первый за последние 40 лет визит стратегической подводной лодки США призван продемонстрировать приверженность Вашингтона соглашениям с Сеулом о расширенном сдерживании КНДР. Союзники стремятся показать, что любая провокация со стороны КНДР будет встречена решительным ответом, заявляет Arirang.

На этой неделе, впервые за последние четыре десятилетия, американская атомная подлодка с баллистическими ракетами прибыла в Южную Корею с целью демонстрации силы и приверженности своим обязательствам в сфере безопасности в ответ на угрозы Северной Кореи. Наш корреспондент Чхве Мин Джун объясняет значение этого события.

На этой неделе американская атомная ракетная подводная лодка впервые с 1980-х годов прибыла в Южную Корею.

КУРТ КЭМПБЕЛЛ, координатор Белого дома США по Индо-Тихоокеанскому региону: В данный момент американская атомная подводная лодка заходит в порт Пусана. Это первый визит американской атомной подлодки за последние десятилетия.

Широко ожидаемый визит американской подлодки Kentucky приурочен к инаугурационному заседанию Консультативной группы по ядерным вопросам и одному из исторических итогов Вашингтонской декларации, принятой президентами Юн Сок Ёлем и Джо Байденом.

ИСААК ТЭЙЛОР, директор по связям с общественностью Вооружённых сил США в Корее, полковник: Прибытие военного корабля Kentucky в порт Пусан подтверждает неизменную и непоколебимую приверженность США расширенному сдерживанию и поддержанию возможностей, необходимых для того, чтобы любая ядерная атака КНДР на Южную Корею была встречена быстрым, подавляющим и решительным ответом.

В среду днём США приняли президента Юн на борту американской подводной лодки в Пусане. Юн заявил, что испытал облегчение, увидев своими глазами важнейший ядерный стратегический актив Вашингтона. Президент также обратился к Северной Корее с серьёзным предупреждением.

ЮН СОК ЁЛЬ, президент Южной Кореи: Благодаря этому мы добьёмся того, чтобы Северная Корея даже не мечтала о ядерных провокациях. И мы предупреждаем, что если она это сделает, то это приведёт к концу режима.

По словам администрации президента, Юн стал первым иностранным лидером, посетившим подводную лодку. Это свидетельствует о том, насколько близки эти союзнические отношения, поскольку считается крайне необычным, чтобы американская подводная лодка с баллистическими ракетами, или ПЛАРБ, совершала такой публичный заход в иностранный военный порт.

По имеющимся данным, 170-метровая подлодка Kentucky является одним из трёх столпов стратегических активов США. Она также способна нести более 20 баллистических ракет подводного базирования, максимальная дальность полёта которых составляет 12 тысяч километров. Разрушительная сила (этих ракет. — ИноТВ) примерно в тысячу раз большей атомной бомбы, которую Вашингтон сбросил на Хиросиму во время Второй мировой войны.

Размещение мощной подводной лодки в Южной Корее спровоцировало КНДР выпустить две баллистические ракеты малой дальности в Японское море всего через несколько часов после прибытия подлодки.

Дата выхода в эфир 20 июля 2023 года.