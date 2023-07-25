Arirang: США прислали в Южную Корею вторую атомную подлодку для сдерживания КНДР

На фоне растущей угрозы со стороны Пхеньяна в Южную Корею для демонстрации сил союзников прибыла вторая атомная подводная лодка США, передаёт Arirang. Эксперты ожидают, что северокорейский режим может провести военный парад и запуск ракет в честь годовщины «Дня Победы», однако пока не готов перейти к прямой конфронтации.

ВЕДУЩАЯ: В Южную Корею прибыла ещё одна атомная подводная лодка США. Это второе за месяц развёртывание подлодки ВМС США, которое способствует демонстрации сил союзников против растущей угрозы со стороны Северной Кореи. Бэй Ын Джи расскажет подробнее.

БЭЙ ЫН ДЖИ, журналистка Arirang News: В понедельник в порт на острове Чеджудо прибыла атомная подводная лодка USS Annapolis весом в 6 тысяч тонн. Тремя днями раньше из Пусана вышла подлодка USS Kentucky, которая находилась там четыре дня.

В понедельник ВМС Южной Кореи объяснили, что подлодка зашла в порт для пополнения запасов, однако намекнули на возможное проведение военных учений.

ЧАН ДО ЁН, офицер по связям с общественностью ВМС Республики Корея: Целью развёртывания подлодки USS Annapolis является пополнение военного снаряжения во время её миссии. С помощью этого визита военно-морские силы Южной Кореи и США планируют укрепить совместную оборону и провести мероприятия в честь 70-й годовщины альянса двух стран.

Быстроходная ударная подводная лодка класса «Лос-Анджелес» USS Annapolis весит 6 тысяч тонн на поверхности и почти 7 тысяч тонн под водой. Её база находится в Калифорнии. В длину подлодка составляет 110 метров и может передвигаться со скоростью свыше 25 узлов или 46 километров в час. Ударные подводные лодки предназначены для выслеживания и уничтожения вражеских подлодок и кораблей. Подводная лодка класса «Лос-Анджелес» оснащена, например, ракетами «Томагавк» для удара по наземным целям.

Американские подводные лодки прибыли в напряжённый момент: Северная Корея готовится в четверг отпраздновать 70-летнюю годовщину так называемого «Дня Победы», когда отмечают подписание Корейского соглашения о перемирии 27 июля 1953 года. Вполне вероятно, что КНДР может провести масштабный военный парад или новые запуски ракет. На прошлой неделе северокорейский режим предупредил, что разворачивание в Южной Корее американских атомных подлодок может «удовлетворять условиям» для применения ядерного оружия. Напряжённость стала ещё выше после того, как государственная газета в понедельник сообщила, что укрепления военной мощи страны никогда не бывает достаточно, и подчеркнула необходимость её скорейшего расширения «любой ценой».

Один из экспертов заявляет, что Северная Корея может провести парады и ракетные запуски, однако пока он не ожидает от неё никаких «прямых действий».

ЧУН ИН БОМ, генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий спецназом Республики Корея: В неконвенциональной войне, когда ты слаб, то не нападаешь. Поэтому они ждут, пока достигнут максимального военного потенциала, то есть смогут ударить американцев ядерным оружием. До тех пор они не будут разыгрывать последнюю карту.

Тот же эксперт подчеркнул, что как только северокорейский режим будет уверен в своём ядерном потенциале, то есть в возможности нанести удар по американцам, мы увидим не только угрозы и простые ракетные испытания. Вместо этого он может пойти на прямую провокацию, чтобы вынудить Южную Корею и США сесть за стол переговоров на его условиях.

Бэй Ын Джи, Arirang News.

Дата выхода в эфир 24 июля 2023 года.