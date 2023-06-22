Arirang: КНДР готовится к масштабному военному параду по случаю Дня победы

На тренировочной площадке Мирим в Пхеньяне прошла репетиция военного парада, в которой приняло участие до 8 тыс. человек и до 800 единиц техники, сообщает Arirang со ссылкой на информацию радио «Свободная Азия». Эксперты предполагают, что Северная Корея готовится провести парад в честь окончания Корейской войны, на котором, возможно, представит новый тип вооружения.
ВЕДУЩАЯ:Северная Корея, похоже, готовится провести в следующем месяце широкомасштабный военный парад. По данным радио «Свободная Азия», изображения со спутников компании Planet Labs показывают, что в прошлый четверг воинские подразделения и военная техника выстраивались на тренировочной площадке Мирим в Пхеньяне.
Аналитики предполагают, что в репетиции парада приняли участие от 4 до 8 тысяч человек и до 800 транспортных средств. В последние годы тренировок таких масштабов не проходило. Эксперты считают, что таким образом Северная Корея готовится ко Дню победы, который празднуют 27 июля. В этот день отмечают годовщину подписания мирного договора, который положил конец Корейской войне.
Кроме того, ходят слухи, что перед праздником северокорейский режим может попытаться ещё раз запустить шпионский спутник или представить на параде новый тип вооружения.
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