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ABC News: КНДР угрожает ядерным возмездием США из-за атомной подводной лодки в Южной Корее

Материал представлен в переводе ИноТВ
Северная Корея отреагировала на американскую атомную подлодку в Пусане: она грозится ответить США на их «безрассудные военные действия» в Южной Корее ядерным ударом. Однако Америка заявляет, что такие угрозы только укрепляют сотрудничество США с Южной Кореей, сообщает ABC News.

Сегодня утром обострилась ядерная напряженность между США и Северной Кореей, поскольку США демонстрируют свою военную поддержку Южной Корее. КНДР обвиняет США в «безрассудных военных действиях»‎ на фоне того, как американская баллистическая подводная лодка, оснащённая ядерным оружием, причалила к Корейскому полуострову. Министр обороны Северной Кореи угрожает возможным ядерным возмездием.

САБРИНА СИНГХ, заместитель пресс-секретаря Пентагона: Подобные высказывания невероятно опасны. Мы здесь не для провокаций.
 
Впервые за четыре десятилетия американская атомная подводная лодка прибыла в Южную Корею. Марта Раддац из ABC News на борту военной подлодки Kentucky с эксклюзивным обзором.
 
МАРТА РАДДАЦ, журналист ABC News: Отсюда и будут запускаться ракеты?
 
Солдат ВМФ США: Да.
 
Подлодка Kentucky способна нести до 20 баллистических ракет с ядерными боеголовками, каждая из которых может нести до десятка ядерных снарядов. Американские военные заявляют, что это является демонстрацией приверженности США своим обязательствам в сфере безопасности Южной Кореи в условиях её противостояния агрессии КНДР.
 
МАРТА РАДДАЦ: Вас беспокоит возможность того, что это может привести к ответным действиям?
 
Солдат: Я абсолютно уверен в нашем ядерном сдерживании.
 
Атомная подводная лодка находится более чем в 200 милях к югу от демилитаризованной зоны – границы, разделяющей Южную и Северную Кореи. Именно здесь, как заявили в Пентагоне, 23-летний американский солдат Трэвис Кинг на этой неделе намеренно без разрешения пересёк границу КНДР. С тех пор как Кинг был взят под стражу, американские официальные лица утверждают, что им не удаётся связаться с северокорейскими властями, чтобы добиться его освобождения.
 
САБРИНА СИНГХ: Мы хотим вернуть его домой. Мы не знаем его состояния, не знаем, где его держат, не знаем, как обстоят дела с его здоровьем.
 
Что касается ядерных угроз со стороны КНДР, Пентагон заявляет, что США привержены миру и безопасности на Корейском полуострове и что эти угрозы только укрепляют сотрудничество США с Южной Кореей. 
 
Дата выхода в эфир 21 июля 2023 года.

 

 

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источник
ABC News США Северная Америка
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