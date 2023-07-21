ABC News: КНДР угрожает ядерным возмездием США из-за атомной подводной лодки в Южной Корее

Северная Корея отреагировала на американскую атомную подлодку в Пусане: она грозится ответить США на их «безрассудные военные действия» в Южной Корее ядерным ударом. Однако Америка заявляет, что такие угрозы только укрепляют сотрудничество США с Южной Кореей, сообщает ABC News.

Сегодня утром обострилась ядерная напряженность между США и Северной Кореей, поскольку США демонстрируют свою военную поддержку Южной Корее. КНДР обвиняет США в «безрассудных военных действиях»‎ на фоне того, как американская баллистическая подводная лодка, оснащённая ядерным оружием, причалила к Корейскому полуострову. Министр обороны Северной Кореи угрожает возможным ядерным возмездием.

САБРИНА СИНГХ, заместитель пресс-секретаря Пентагона: Подобные высказывания невероятно опасны. Мы здесь не для провокаций.

Впервые за четыре десятилетия американская атомная подводная лодка прибыла в Южную Корею. Марта Раддац из ABC News на борту военной подлодки Kentucky с эксклюзивным обзором.

МАРТА РАДДАЦ, журналист ABC News: Отсюда и будут запускаться ракеты?

Солдат ВМФ США: Да.

Подлодка Kentucky способна нести до 20 баллистических ракет с ядерными боеголовками, каждая из которых может нести до десятка ядерных снарядов. Американские военные заявляют, что это является демонстрацией приверженности США своим обязательствам в сфере безопасности Южной Кореи в условиях её противостояния агрессии КНДР.

МАРТА РАДДАЦ: Вас беспокоит возможность того, что это может привести к ответным действиям?

Солдат: Я абсолютно уверен в нашем ядерном сдерживании.

Атомная подводная лодка находится более чем в 200 милях к югу от демилитаризованной зоны – границы, разделяющей Южную и Северную Кореи. Именно здесь, как заявили в Пентагоне, 23-летний американский солдат Трэвис Кинг на этой неделе намеренно без разрешения пересёк границу КНДР. С тех пор как Кинг был взят под стражу, американские официальные лица утверждают, что им не удаётся связаться с северокорейскими властями, чтобы добиться его освобождения.

САБРИНА СИНГХ: Мы хотим вернуть его домой. Мы не знаем его состояния, не знаем, где его держат, не знаем, как обстоят дела с его здоровьем.

Что касается ядерных угроз со стороны КНДР, Пентагон заявляет, что США привержены миру и безопасности на Корейском полуострове и что эти угрозы только укрепляют сотрудничество США с Южной Кореей.

Дата выхода в эфир 21 июля 2023 года.