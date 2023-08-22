Arirang News: Северная Корея собирается запустить новый спутник уже в августе

Северная Корея уведомила Японию, что она запустит спутник в конце августа. В связи с этим будут обозначены три морские опасные зоны. Эксперты считают, что это, скорее всего, будет повторной попыткой запуска военного разведывательного спутника после неудачи в мае, сообщает южнокорейский телеканал Arirang News.

Северная Корея уведомила Японию о том, что она запустит спутник где-то между ближайшим четвергом и концом текущего месяца. Эта вторая попытка запуска после предыдущей неудачи выглядит как очевидный ответ на продолжающиеся совместные военные учения Южной Кореи и США, в то время как режим отмечает свою 75-ю годовщину основания в следующем месяце.

С подробностями наш корреспондент по делам Северной Кореи Ли Рай-юн.

Северная Корея, скорее всего, запустит спутник в период между 24 и 31 августа в направлении Западного моря. Японская береговая охрана сообщила, что утром во вторник Пхеньян направил уведомление, в котором говорилось, что будут обозначены три морские опасные зоны.

Эти зоны будут включать в себя два района в Западном море и восточную часть тихоокеанского побережья Филиппин. Информационное агентство Kyodo News сообщило, что запланированный запуск похож на повторную попытку запуска военного разведывательного спутника Пхеньяна в мае.

Северная Корея уведомила Японию о запуске 29 мая и запустила спутник двумя днями позже, однако попытка была неудачной, так как он упал в Западное море через несколько минут после запуска. Администрация аэрокосмического развития Северной Кореи заявила, что причиной неудачи стали недавно построенный двигатель и топливо, которые использовались для запуска ракеты, и пообещала вскоре повторить попытку.

По мнению экспертов, на майский запуск могли повлиять политические проблемы, поскольку могло оказываться давление, чтобы Северная Корея успешно вывела спутник на орбиту в преддверии так называемого дня победы в июле.

ЯНГ УК, научный сотрудник, институт политических исследований Asan: Это может свидетельствовать о том, что Северная Корея выяснила причину предыдущей неудачи, поэтому мы, возможно, захотим следить за этим. Пхеньян, вероятно, также нацелился на совместные военные учения Сеула и Вашингтона.

Сообщается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал чиновникам завершить технологическую подготовку к созданию военного спутника-шпиона в качестве одного из главных приоритетов режима на вторую половину года.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи на прошлой неделе заявила, что спутник, вероятно, будет запущен в конце августа или начале сентября, чтобы отпраздновать день основания страны в следующем месяце.

Между тем, как сообщается, после уведомления премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал соответствующие министерства сотрудничать в сборе информации и заявил, что Токио будет тесно сотрудничать с Сеулом и Вашингтоном по этому вопросу.

Японская береговая охрана также выпустила предупреждение для моряков. Южнокорейское Министерство объединения также осудило план Пхеньяна, заявив, что это явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Оно также призвало Северную Корею немедленно отозвать этот план.

Ли Рай-юн, Arirang News.

Дата выхода в эфир 22 августа 2023 года.