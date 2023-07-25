Ouest-France: КНДР запустила новые ракеты перед годовщиной перемирия

Северная Корея ночью запустила две ракеты в сторону Японского моря, пишет Ouest-France. В последнее время Пхеньян стал чаще производить ракетные запуски — при этом через несколько дней на Корейском полуострове будут отмечать годовщину прекращения Корейской войны. По этому поводу в КНДР впервые после пандемии приедет иностранная делегация из Китая.

Северная Корея за ночь с понедельника на вторник запустила две баллистические ракеты, сообщает Ouest-France. Южнокорейские военные заявили, что «обнаружили две баллистические ракеты, выпущенные Северной Кореей из районов вблизи Пхеньяна в сторону Японского моря, в 23:55 24 июля и в полночь 25 июля». Две ракеты преодолели около 400 км и упали в море.

Вашингтон осудил эти новые запуски баллистических ракет. Ракетные испытания «представляют угрозу соседям КНДР и международному сообществу, — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. — Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остаётся непоколебимой».

Япония заявила, что снаряд упал в море за пределами её исключительной экономической зоны, отмечает издание. Пхеньян регулярно проводит подобные ракетные испытания. В субботу в Жёлтом море между Корейским полуостровом и Китаем были запущены ещё несколько крылатых ракет. В середине июля северокорейский лидер Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском новейшей межконтинентальной баллистической ракеты — твердотопливной «Хвасон-18».

При этом Ouest-France отмечает, что запуск двух последних баллистических ракет во вторник случился в преддверии празднования в Северной Корее 70-летия окончания боевых действий в Корейской войне, которая длилась с 1950 по 1953 год. По этому случаю китайская делегация собирается направиться в Северную Корею, и это будет первый визит иностранной делегации в КНДР после закрытия границ Северной Кореи в начале 2020 года из-за пандемии.

Отношения между двумя Кореями сейчас находятся на рекордно низком уровне, отмечает издание, дипломатия застопорилась, а Ким Чен Ын призывает к ускорению гонки вооружений, включая тактическое ядерное оружие. В ответ Сеул и Вашингтон провели совместные военные учения, что вызвало гнев Пхеньяна.