Ouest-France: КНДР запустила новые ракеты перед годовщиной перемирия

Северная Корея ночью запустила две ракеты в сторону Японского моря, пишет Ouest-France. В последнее время Пхеньян стал чаще производить ракетные запуски — при этом через несколько дней на Корейском полуострове будут отмечать годовщину прекращения Корейской войны. По этому поводу в КНДР впервые после пандемии приедет иностранная делегация из Китая.
Северная Корея за ночь с понедельника на вторник запустила две баллистические ракеты, сообщает Ouest-France. Южнокорейские военные заявили, что «обнаружили две баллистические ракеты, выпущенные Северной Кореей из районов вблизи Пхеньяна в сторону Японского моря, в 23:55 24 июля и в полночь 25 июля». Две ракеты преодолели около 400 км и упали в море.
Вашингтон осудил эти новые запуски баллистических ракет. Ракетные испытания «представляют угрозу соседям КНДР и международному сообществу, — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. — Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остаётся непоколебимой».
Япония заявила, что снаряд упал в море за пределами её исключительной экономической зоны, отмечает издание. Пхеньян регулярно проводит подобные ракетные испытания. В субботу в Жёлтом море между Корейским полуостровом и Китаем были запущены ещё несколько крылатых ракет. В середине июля северокорейский лидер Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском новейшей межконтинентальной баллистической ракеты — твердотопливной «Хвасон-18».
При этом Ouest-France отмечает, что запуск двух последних баллистических ракет во вторник случился в преддверии празднования в Северной Корее 70-летия окончания боевых действий в Корейской войне, которая длилась с 1950 по 1953 год. По этому случаю китайская делегация собирается направиться в Северную Корею, и это будет первый визит иностранной делегации в КНДР после закрытия границ Северной Кореи в начале 2020 года из-за пандемии.
Отношения между двумя Кореями сейчас находятся на рекордно низком уровне, отмечает издание, дипломатия застопорилась, а Ким Чен Ын призывает к ускорению гонки вооружений, включая тактическое ядерное оружие. В ответ Сеул и Вашингтон провели совместные военные учения, что вызвало гнев Пхеньяна.
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