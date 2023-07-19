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Spiegel: бегство американского солдата в КНДР должно было «вызвать ликование» в Пхеньяне — но тот подозрительно молчит

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Американский солдат «сдался заклятому врагу», чтобы избежать наказания на родине, — лучшего сюжета для северокорейской пропаганды не найти, пишет Der Spiegel. Однако с тех пор, как 23-летний американец пересёк межкорейскую границу и оказался в КНДР, Пхеньян проявляет «поразительную сдержанность» в освещении инцидента. Подробности о прошлом перебежчика, появляющиеся в СМИ, также вызывают многочисленные вопросы.
Spiegel: бегство американского солдата в КНДР должно было «вызвать ликование» в Пхеньяне — но тот подозрительно молчит
AP

В Северной Корее инцидент «должен был вызвать ликование»: американский солдат «сдался заклятому врагу», чтобы избежать наказания на родине, пишет Der Spiegel.

Лучшей «возможности для атаки» пропагандистский аппарат северокорейского лидера Ким Чен Ына и представить себе не мог. Однако с тех пор, как во вторник молодой американец пересёк межкорейскую границу и оказался в КНДР, где был задержан пограничниками, Пхеньян проявляет «поразительную сдержанность» в освещении инцидента.
 
Во вторник страна провела новые ракетные испытания в Японском море. Однако сообщается, что этот шаг — скорее ответ на заход атомной подводной лодки США в южнокорейский порт. Точное местонахождение американского военнослужащего неизвестно до сих пор.
 
Неясно также, как будут вестись переговоры о возможном освобождении американца. США не поддерживают официальных дипломатических отношений с КНДР. В прошлом консульскую помощь задержанным в Северной Корее американцам предлагала Швеция.
 
«Вполне вероятно, что в краткосрочной перспективе Северная Корея будет использовать военнослужащего в пропагандистских целях, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе — в качестве рычага давления», — подчеркнул глава Университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му Чжин.
 
Бывший сотрудник посольства КНДР в Лондоне заявил, что Пхеньян, вероятно, доволен тем, что благодаря солдату-перебежчику у него появилась возможность нанести ущерб имиджу США. Инцидент совпал по времени с прибытием американской атомной подводной лодки в Южную Корею, что также «пришлось Пхеньяну как нельзя кстати».
 
В начале недели сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что размещение на полуострове американской атомной подводной лодки с баллистическими ракетами нанесёт ущерб уже повреждённым линиям связи между двумя сторонами.
 
Тем временем в СМИ появляются многочисленные подробности о прошлом американского военнослужащего. Сообщается, что ему 23 года и последние два месяца он провёл в южнокорейской тюрьме. Молодой человек предположительно повредил полицейскую машину в Южной Корее, участвовал в драках и привлекал к себе внимание агрессивным поведением. После освобождения он должен был вернуться в США, где ему, по всей видимости, грозило дисциплинарное взыскание.
 
Мать солдата, в свою очередь, заявила американским СМИ, что не может объяснить поведение своего сына.
 
Вместо того чтобы вылететь обратно в США, военнослужащий присоединился к ознакомительной экскурсии по Объединённой зоне безопасности между Северной и Южной Кореей. Именно там он и пересёк демаркационную линию, которая служит межкорейской границей. Как именно ему удалось принять участие в экскурсии, пока неясно.
 
Как сообщает Der Spiegel, министр обороны США Ллойд Остин выразил обеспокоенность в связи со случившимся. «Мы всё ещё многое пытаемся выяснить. Мы считаем, что он находится под стражей в КНДР. Мы внимательно следим за ситуацией и расследуем её, а также работаем над тем, чтобы уведомить ближайших родственников солдата».
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