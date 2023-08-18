NBC: Вашингтон опасается, что Москва помогает Северной Корее построить ракету, способную долететь до США

Вашингтонский аналитический Центр стратегических и международных исследований (CSIS) заключил, что испытанная в июле северокорейская ракета «Хвасон-18» является практически точной копией одной из российских баллистических ракет, способных обходить американскую ПРО, передаёт NBC News. Как подчёркивает корреспондент канала, такие выводы говорят о том, что связи между Москвой и Пхеньяном достигли «тревожного» уровня.

Один из аналитических центров в своём свежем докладе, доступ к которому был в первую очередь предоставлен каналу NBC, заключил, что запущенная северокорейским режимом 12 июля баллистическая ракета с большой долей вероятностью стала плодом технологического сотрудничества Пхеньяна с Россией. Новая ракета является серьёзным технологическим прорывом для Северной Кореи — и существенно увеличивает уровень угрозы, исходящей от страны.



А с нами на связь выходит старший корреспондент NBC по международным делам Андреа Митчелл. Андреа, что нам известно о технических характеристиках этих ракет?



АНДРЕА МИТЧЕЛЛ, старший корреспондент NBC News по международным делам: Информация очень тревожная. Появилась она в новом исследовании проекта Beyond Parallel при аналитическом центре CSIS (Центр стратегических и международных исследований. — ИноТВ). В нём принимал участие Виктор Ча, наш внештатный обозреватель.

Как сообщил первым наш канал, новая северокорейская ракета, испытания которой состоялись 12 июля, как по внешним атрибутам, так и по траектории полёта практически идентична одной из российских ракет, способной обходить американские средства противоракетной обороны и доставлять сразу несколько боеголовок на другой берег Тихого океана и дальше, по всей основной территории США — вплоть до столицы, Вашингтона, где я нахожусь.



Таким образом, речь идёт об очень серьёзном прорыве, по поводу которого также выражает сейчас серьёзную обеспокоенность южнокорейская разведка. Информацию подтверждают и чиновники американского правительства.



Если эта ракета и в самом деле стала плодом технологического сотрудничества с Россией, — а свидетельства в пользу этой версии вы сейчас изложили весьма весомые, — что это говорит о нынешнем уровне отношений между Северной Кореей и Россией?



АНДРЕА МИТЧЕЛЛ: Эти отношения уже довольно долго остаются близкими, однако данные испытания явили много новых свидетельств.



Во-первых, глава российского минобороны Сергей Шойгу провёл в Пхеньяне встречу с Кимом Чен Ыном всего через две недели после испытательного пуска — 25 июля. Встреча проводилась в рамках дальнейшего укрепления связей между странами — и стоит отметить, что Шойгу прибыл в страну на празднование 70-й годовщины окончания Корейской войны, то есть, основания КНДР.



Россия и раньше помогала Северной Корее энергоресурсами и продовольствием, которого той очень не хватает, ну а Северная Корея вот уже некоторое время помогает России оружием, восполняя арсеналы для украинской операции. В общем, всё это — вещи тревожные.



После встречи с Шойгу Ким Чен Ын сделал официальное заявление о партнёрских отношениях в Владимиром Путиным. Выходит, что связи стали гораздо теснее. А ведь всё вышеописанное происходит в нарушение санкций ООН.



Всё это будет обсуждаться завтра на важном саммите в Кэмп-Дэвиде — первом мероприятии такого рода: президент Байден впервые примет лидеров Южной Кореи и Японии, дабы обсудить растущие региональные угрозы, к которым, разумеется, относится Северная Корея — а кроме того, конечно, вопрос о том, как быть с Китаем. В общем, завтра в Кэмп-Дэвиде будет обсуждаться немало разных проблем. Элисон?



С нами была Андреа Митчелл. Спасибо вам!



Дата выхода в эфир 17 августа 2023 года.