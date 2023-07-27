Le Figaro: в годовщину перемирия на Корейском полуострове снова растёт напряжённость

Корейская война стала фиаско для всех сторон, но до сих пор технически между двумя Кореями нет мирного договора, напоминает в своей статье для Le Figaro политолог Мари-Элен Лаббе. По её словам, сегодня напряжённость в регионе растёт, но если какая-то тема и способна сблизить стороны, то это переговоры об отказе от ядерного оружия на полуострове.

27 июля 1953 года было подписано соглашение о перемирии между двумя Кореями. Однако мирного договора между ними так и нет, так что технически война не окончена, напоминает в своей статье для Le Figaro французский политолог Мари-Элен Лаббе. По её словам, только переговоры об отказе от ядерного оружия и могут способствовать сближению сторон.

Та война стала полным фиаско. Это было политическое фиаско для Соединённых Штатов, ведь им не удалось дать отпор коммунистам. Военное фиаско заключалось в том, что военная тактика США не подходит для корейских географических условий. В экономическом плане полуостров был обескровлен, Пхеньян разрушен на 80%, Сеул — на 65%. Потери очень велики: убиты 30 тыс. американских солдат, 15 тыс. солдат Южной Кореи, от 200 тыс. до 400 тыс. солдат Северной Кореи и 800 тыс. солдат Китая, 2 млн жертв среди гражданского населения, 3 млн беженцев. Пытки применялись с обеих сторон.

США раздумывали даже о применении ядерного оружия, но не сделали этого. Отсюда родилось табу на применение ядерного оружия. Но сегодня напряжённость на полуострове растёт, отмечает автор статьи. «Это одна из причин, по которой Пхеньян озаботился созданием бомбы», — пишет она.

С 2006 года у Северной Кореи есть ядерное оружие, и это её «исторический реванш за корейскую войну». Пхеньян не прекращал свои разработки ни под американскими санкциями, ни во время переговоров. Южная Корея, наоборот, подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, но всё равно проводила тайные исследования в этой области.

Ситуация на Украине вновь обострила напряжённость между соседями на Корейском полуострове, отмечает политолог. Пхеньян стоит на стороне России, и в 2022 году запустил почти 100 баллистических и крылатых ракет. Сеул проводит учения с США, продаёт США боеприпасы, которые потом идут на Украину. Там даже поговаривают о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия — за это выступает большинство населения.

Меры по сближению между Кореями принимаются с 1991 года. Но любые переговоры натыкаются на разное понимание цели по «денуклеаризации полуострова». Так, для США отказ от ядерного оружия на полуострове должен быть полным, контролируемым и необратимым. Сюда входит заморозка производства расщепляющихся материалов, исследовательских и экспериментальных площадок. Предполагается, что это может потребовать работы 300 инспекторов в течение 15 лет. «Американцы сегодня понимают, что это нереально», — пишет автор статьи. А Северная Корея требует отказа от ядерного оружия на всём полуострове, то есть вывести из Южной Кореи американские войска и базы.

«Сегодня воссоединение кажется нереальным; однако, если бы денуклеаризация могла стать предметом отдельных переговоров, сближение не было бы невозможным, что положило бы конец корейской войне через 70 лет после перемирия», — делает вывод Мари-Элен Лаббе в своей статье для Le Figaro.