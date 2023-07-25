Arirang: КНДР пригласила Россию и Китай на День победы в качестве первых иностранных гостей со времён пандемии

Российская и китайская делегации станут первыми гостями КНДР после начала пандемии COVID-19. Визит приурочен ко Дню победы КНДР в Отечественной освободительной войне. Как отмечает Arirang News, это событие послужит демонстрацией крепких отношений между Россией, Китаем и КНДР.

Северная Корея собирается принять первую иностранную делегацию спустя годы после вспышки коронавируса. На этой неделе на так называемый День победы приглашена не только китайская, но и российская делегация, поскольку Пхеньян, судя по всему, укрепляет по этому случаю связи с Пекином и Москвой. Репортаж Мун Хё Рён.



Спустя 3 c половиной года КНДР примет свою первую иностранную делегацию. Она пригласила китайскую и российскую делегации, чтобы отметить в четверг 70-ю годовщину заключения перемирия в корейской войне, называемую режимом Днём победы. Как сообщило в понедельник Центральное агентство новостей Северной Кореи, приглашённую китайскую делегацию возглавляет Ли Хунчжун — член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая. На следующий день было объявлено о приглашении министра обороны России Сергея Шойгу. Этот визит станет первым официальным визитом иностранных гостей в рамках смены политического курса.



После вспышки COVID-19 в 2020 году КНДР закрыла свои границы, лишь в прошлом году частично возобновив грузоперевозки с Китаем. Единственный известный случай посещения государства иностранным гостем произошёл в марте, когда в должность вступил новый посол Китая в КНДР Ван Яцзюнь. Кроме того, Северная Корея принимала участие в международных мероприятиях, проходящих за рубежом, на которых присутствовали представители на уровне послов. В частности, на региональном форуме АСЕАН, который проводится уже три года, в этом году вместо министра иностранных дел Чхве Сон Хуэя присутствовал посол КНДР в Индонезии Ан Гван Иль.



Во вторник приглашённые китайские делегации приняли участие в церемонии поминовения участников войны, сообщают китайские СМИ. Ожидается, что делегации, которые посетят страну в этот четверг, примут участие в праздничном военном параде и встретятся с её лидером Ким Чен Ыном. Эксперты в основном рассматривают приезд первых после пандемии иностранных гостей КНДР из Китая и России как очевидную демонстрацию своих связей против Южной Кореи, США и Японии. Однако внимание приковано к тому, сможет ли Северная Корея возобновить другие виды сообщения с Китаем, например авиа- и железнодорожный обмен, или пока ограничится дипломатией на высоком уровне.



Мун Хё Рён, Arirang News.



Дата выхода в эфир 25 июля 2023 года.