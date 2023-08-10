Independent: Ким Чен Ын заявил о наращивании военной подготовки КНДР на фоне учений США и Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын указал на важность наращивания военной подготовки в «наступательном ключе» для сдерживания войны на фоне очередных совместных учений США и Южной Кореи, передаёт The Independent. При этом эксперты полагают, что Пхеньян пользуется действиями Вашингтона и Сеула как предлогом для ответной реакции, чтобы в конечном итоге заставить союзников смириться с идеей превращения КНДР в ядерную державу.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе заседания Центрального военного комитета Трудовой партии призвал к активизации военных приготовлений в «наступательном ключе» на фоне подготовки США и Южной Кореей масштабных совместных военных учений, сообщает The Independent.

Назвав предстоящие учения репетицией вторжения, Ким Чен Ын использовал их в качестве предлога для дальнейшего укрепления военной мощи Северной Кореи. По данным местных средств массовой информации, на заседании в четверг обсуждались вопросы повышения боеготовности вооружённых сил и разработки планов наступательных контрмер для сдерживания противников.

В ходе заседания северокорейский лидер подчеркнул, что вооружённые силы страны должны взять на вооружение «более мощные ударные средства» и ускорить их развёртывание в армейских частях. Он призвал военную промышленность страны наращивать серийное производство различных видов оружия и систем, а вооружённые силы — активно проводить «реальные учения» для освоения этих систем и повышения боеспособности.

В ходе встречи Ким Чен Ын также произвёл кадровые перестановки, освободив от должности начальника Генерального штаба Пак Су Ира и назначив на его место Ли Ён Гира.

Комментируя распоряжения, которые Ким Чен Ын дал в ходе заседания, пресс-секретарь Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сун Чжун заявил, что американские и южнокорейские спецслужбы внимательно следят за деятельностью Северной Кореи по разработке оружия и ищут возможности для провокаций.

При этом, по мнению экспертов, укреплением военной мощи Пхеньян намерен заставить Вашингтон смириться с идеей превращения КНДР в ядерную державу, чтобы в конечном итоге с позиции силы добиться уступок в области экономики и безопасности.

Кроме того, эксперты указывают на то, что в условиях углубляющейся конфронтации с Вашингтоном и Сеулом Ким Чен Ын пытается улучшить видимость партнёрских отношений с Москвой и Пекином, чтобы выйти из дипломатической изоляции и выступить единым фронтом против США. Как напоминает The Independent, для этого северокорейский лидер пригласил министра обороны России Сергея Шойгу и представителей Коммунистической партии Китая посетить военный парад по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов в Пхеньяне в конце июля.

На заседании в четверг северокорейские чиновники также договорились о проведении очередного военного парада в честь 75-летия со дня основания государства. Парад 9 сентября станет уже третьим подобным мероприятием, которое КНДР проведёт с начала 2023 года. При этом аналитики указывают на то, что прежде Северная Корея никогда не проводила больше двух военных парадов в течение одного года.