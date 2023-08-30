Arirang: Ким Чен Ын назвал Корейский полуостров «самой опасной зоной для ядерной войны»

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал укрепление военного сотрудничества между Южной Кореей, США и Японией во время посещения штаба ВМФ. Он также назвал Корейский полуостров «самой опасной зоной для ядерной войны», осудив размещение Вашингтоном стратегически важных вооружений на территории Южной Кореи, передаёт Arirang.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил против лидеров Южной Кореи, США и Японии, что вызвало критику со стороны правительства в Сеуле. Также необычно то, что Ким использовал в своей речи полное официальное название Южной Кореи. Это расценивают как проявление враждебности. Наш корреспондент Ли Рэ Хён объяснит подробнее.



Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал лидеров Южной Кореи, США и Японии за их планы по проведению трёхсторонних совместных военных учений. По данным северокорейских правительственных СМИ, во вторник Ким Чен Ын проинспектировал вместе со своей дочерью штаб ВМФ, расположенный недалеко от Пхеньяна, в честь Дня Военно-морского флота.



Причём впервые с тех пор, как Ким Чен Ын пришёл к власти в 2012 году, в День Военно-морского флота он посещает штаб ВМФ. Выступая там с торжественной речью, Ким упомянул трёхсторонний саммит в Кэмп-Дэвиде, в ходе которого Сеул, Вашингтон и Токио обязались регулярно проводить совместные военные учения. Он также назвал Корейский полуостров «самой опасной зоной для ядерной войны», упомянув размещение Вашингтоном стратегически важных вооружений в южной части полуострова.



Во время своего выступления Ким впервые при упоминании Южной Кореи употребил полное официальное название этой страны — Республика Корея. Ранее в прошлом месяце Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына, также использовала это полное название. По словам эксперта, это свидетельствует о более жёсткой позиции Пхеньяна по отношению к Южной Корее.



ГО МЬЁН-ХЕН, старший научный сотрудник Института политических исследований Асан: Это показывает, что северокорейские власти теперь будут рассматривать отношения с Югом как с иностранной державой, а не как внутри одного народа. И к программе отношений между Сеулом и Пхеньяном больше не будет применяться никакая гибкость, что говорит о жёсткой линии в отношении Сеула.



Один из сотрудников Министерства по объединению в Южной Корее расценил это как показатель того, что Пхеньян ощущает кризис на фоне укрепления связей в сфере безопасности между Сеулом, Вашингтоном и Токио. Чиновник также заявил, что Северная Корея должна понимать: именно её провокации с запуском ракет послужили причиной укрепления этих трёхсторонних связей, и добавил, что Пхеньяну следовало бы лучше сосредоточиться на общественном благосостоянии своего народа, а не на подготовке к войне.



Фактически, во вторник в международных водах к югу от Корейского полуострова продолжились трёхсторонние учения по противоракетной обороне при участии Южной Кореи, США и Япония. Представитель Военно-морских сил заявил, что в ходе учений основное внимание уделялось отработке процедур оперативного реагирования, которые заключаются в обнаружении и отслеживании цели, смоделированной компьютером, и обмене соответствующей информацией. Также была проведена проверка систем обмена данными, которые касаются предупреждений о ракетных запусках в режиме реального времени между тремя странами.



Ли Рэ Хён, Arirang News.



Дата выхода в эфир 29 августа 2023 года.