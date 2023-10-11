Arirang: Сеул обвинил Пхеньян в расширении возможностей по разработке ядерного оружия

В свежем отчёте Минобороны Южной Кореи сообщило, что КНДР работает над усилением своего ядерного и ракетного арсенала. Кроме того, по оценке ведомства, следует ожидать, что Пхеньян вскоре можно провести новые испытания своего оружия, передаёт Arirang.

По оценке Министерства обороны Южной Кореи, Северная Корея работает над усилением своей ядерной и ракетной угрозы, а также над спуском на воду новой подводной лодки.

Во вторник в отчёте парламентского аудита Минобороны отметило, что всегда существует вероятность того, что Северная Корея осуществит различные стратегические и тактические провокации. В том числе она может провести седьмое ядерное испытание.

Это, по словам ведомства, будет рассматриваться как способ режима уйти от недовольства, вызванного внутренними проблемами, связанными с нехваткой продовольствия и провальной экономической политикой.

Отчёт вышел на фоне широко распространённых ожиданий, что в этом месяце Северная Корея в третий раз попытается запустить свой разведывательный спутник.

Дата публикации 10 октября 2023 года.