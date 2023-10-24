European Conservative: у армии ЕС состоялся дебют

Европейский союз провёл первые боевые учения, во время которых 2,8 тыс. военных из 19 государств моделировали совместную операцию под единым флагом. Издание European Conservative называет это дебютом европейской армии. Некоторые считают эти совместные учения «генеральной репетицией» перед началом работы подразделений быстрого развёртывания ЕС.

Европейские военные завершили свои первые боевые учения как единое подразделение ЕС у побережья Кадиса на юге Испании, пишет European Conservative.

Впервые европейские вооружённые силы действовали под единым флагом и провели совместные учения с использованием реальных войск и техники. В общей сложности 2,8 тыс. военнослужащих из 19 государств ЕС моделировали начальный этап «операции по стабилизации», включающей наземные, воздушные, морские и киберкомпоненты.

Совместные учения длились с 16 по 22 октября под руководством испанского десантного корабля «Хуан Карлос I». Их приветствовал глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель, который подчеркнул, как важно ускорить создание армии ЕС, учитывая геополитическую нестабильность.

Европейские чиновники давно работают над укреплением оборонительного потенциала ЕС, особенно на фоне нелестного сравнения военной мощи ЕС с НАТО. Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон пообещал нарастить производство оружия, чтобы уменьшить зависимость от США.

Хотя учения прошли без происшествий, один консультант по обороне раскритиковал «пробелы» в том, как будущая армия ЕС будет вести войну.

Некоторые считают эти совместные учения «генеральной репетицией» перед началом работы подразделений быстрого развёртывания ЕС. Планируется, что это произойдёт уже в этом году и такие подразделения будут состоять из отрядов по 5 тыс. человек. Брюссель надеется, что они смогут отреагировать на возникновение внезапных кризисов.

Вооружённые силы ЕС уже занимаются интеграцией политики оборонных закупок. Некоторые политики уверены, что единая армия необходима ЕС, чтобы его голос был услышан на мировой арене. Но при этом критики такой позиции считают, что при наличии общей армии ЕС отдельным государствам будет сложнее вести свою внешнюю политику. Впрочем, после начала российской спецоперации на Украине ситуация изменилась и ЕС стал активнее милитаризироваться.