Das Erste: «шторы вместо оружия» — на Украине администрацию Одессы обвиняют в коррупции
Кровоостанавливающие турникеты являются частью наиболее важного базового снаряжения солдат и предназначены для остановки опасного для жизни кровотечения. Но множатся сообщения о неудовлетворительном качестве, поскольку в обращении много поддельных товаров. Ирина выдвигает серьёзное обвинение – люди, несущие политическую ответственность на Украине, недостаточно оснащают собственную армию.
Каждую субботу Ирина выступает перед мэрией Одессы — и вместе с ней сотни других. Хотя массовые собрания и демонстрации в военное время запрещены законом, такая форма протеста допускается. На Украине большáя часть налоговых поступлений распределяется децентрализовано. Это значит, такие города, как Одесса, располагают миллионными суммами. Поэтому граждане требуют, чтобы их налоговые деньги в первую очередь шли на нужды армии, потому что Украина может выжить только в том случае, если солдаты будут должным образом экипированы.
ТАТЬЯНА, протестующая: Мы хотим, чтобы нашим солдатам помогали, а не воровали наши деньги.
ГЕВОРГ, протестующий: Эта ситуация затрагивает не только Одесский горсовет, но и другие города, где они тратят деньги на дороги, стадионы и теннисные корты и покупают всё, что им в голову лезет, лишь бы что-то украсть.
Кумовство и коррупция — эти обвинения особенно направлены против Геннадия Труханова. Против скандального мэра Одессы с августа идут расследования по многолетним случаям коррупции. Он не пожелал ответить на запрос Das Erste прокомментировать нынешние протесты.
Ирина находится в тесном контакте с товарищами погибшего сына и хочет протестовать до тех пор, пока деньги от налогов не пойдут туда, где, по её мнению, они остро необходимы на войне — солдатам, рискующим жизнью на фронте.
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