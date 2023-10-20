Украинские активисты обвиняют местные власти, например, администрацию мэра Одессы Геннадия Труханова, в том, что они выделяют средства на «ёлки и стадионы», чтобы воровать деньги, вместо того чтобы покупать необходимое на фронт. Актуальные протесты в Одессе направлены против желания мэрии перестроить здание суда. Под давлением протестов мэрия сократила эту статью расходов в десять раз, до €250 тыс., тем не менее обоснование остаётся спорным.

А как обстоит ситуация с поддержкой украинской армии в их собственной стране? Там возникает критика, что есть серьёзные недостатки по причине кумовской экономики, по причине коррупции. Они имеют, согласно обвинениям, фатальные последствия. Об этом Василий Голод.

Это последнее фото её сына – Артёма. В конце марта Ирина Орлянская попрощалась с ним – Артём был мобилизован в украинскую армию. Два месяца назад Ирина получила сообщение, что он под Купянском на востоке Украины был убит российскими солдатами.

ИРИНА ОРЛЯНСКАЯ, мать погибшего: Когда он получил тяжелейшие ранения на правой руке и правой ноге, то при первой помощи оба кровоостанавливающих турникета оказались сломанными.



Кровоостанавливающие турникеты являются частью наиболее важного базового снаряжения солдат и предназначены для остановки опасного для жизни кровотечения. Но множатся сообщения о неудовлетворительном качестве, поскольку в обращении много поддельных товаров. Ирина выдвигает серьёзное обвинение – люди, несущие политическую ответственность на Украине, недостаточно оснащают собственную армию.

ИРИНА ОРЛЯНСКАЯ, мать погибшего: Больно, обидно и горько понимать, что наш горсовет выделяет миллионы на рождественскую ёлку или ремонт здания суда в то время, когда наши дети умирают и им не хватает самых простых вещей, о которых должно было позаботиться государство, среди прочего и наш горсовет. Естественно, мы не можем сидеть дома, плакать и молчать. Люди должны знать правду.



Каждую субботу Ирина выступает перед мэрией Одессы — и вместе с ней сотни других. Хотя массовые собрания и демонстрации в военное время запрещены законом, такая форма протеста допускается. На Украине большáя часть налоговых поступлений распределяется децентрализовано. Это значит, такие города, как Одесса, располагают миллионными суммами. Поэтому граждане требуют, чтобы их налоговые деньги в первую очередь шли на нужды армии, потому что Украина может выжить только в том случае, если солдаты будут должным образом экипированы.

ЮЛИЯ, протестующая: Это позволит нам победить, мы хотим жить на Украине, всё просто.



ТАТЬЯНА, протестующая: Мы хотим, чтобы нашим солдатам помогали, а не воровали наши деньги.



ГЕВОРГ, протестующий: Эта ситуация затрагивает не только Одесский горсовет, но и другие города, где они тратят деньги на дороги, стадионы и теннисные корты и покупают всё, что им в голову лезет, лишь бы что-то украсть.



Кумовство и коррупция — эти обвинения особенно направлены против Геннадия Труханова. Против скандального мэра Одессы с августа идут расследования по многолетним случаям коррупции. Он не пожелал ответить на запрос Das Erste прокомментировать нынешние протесты.

На заседании совета в сентябре он высказался о ремонте здания суда: вместо эквивалента около 2,5 миллиона евро теперь должно быть выделено только 250 тысяч евро. Как формируются суммы на тендер, для одесситов остаётся загадкой. Процедуры произвольны и непрозрачны — критикует гражданское общество.

ЕКАТЕРИНА НОЖЕВНИКОВА, инициатор демонстрации: Если не решены основные вопросы, вы не можете так тратить деньги. Любой здравомыслящий человек понимает, что при пожаре покупается огнетушитель, а не новые шторы. Но они покупают новые шторы.



Ирина находится в тесном контакте с товарищами погибшего сына и хочет протестовать до тех пор, пока деньги от налогов не пойдут туда, где, по её мнению, они остро необходимы на войне — солдатам, рискующим жизнью на фронте.

Дата выхода в эфир 19 октября 2023 года.