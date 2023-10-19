СТРАНА: на Украине больше не будет молдавского языка

Украина отказывается от использования термина «молдавский язык». Как пишет «СТРАНА», вместо него теперь будет использоваться определение «румынский язык». Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поблагодарил украинскую сторону за данное решение и назвал молдавский язык «изобретением Российской Федерации».

Украина отказывается от использования термина «молдавский язык». Как пишет «СТРАНА», об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Украины.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём поблагодарил украинскую сторону за решение признавать румынский язык как единственный официальный. Глава румынского правительства назвал молдавский язык «изобретением Российской Федерации».

Как напоминает издание, в марте 2023 года в Молдавии был принят закон, согласно которому название «молдавский язык» было заменено на «румынский» в Конституции страны, а также в других законах.