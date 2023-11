Hill: экономические проблемы в США доводят американок до стресса

Хотя экономическая ситуация в США сейчас выглядит заметно лучше, чем в прошлом году, исследования показывают, что инфляция, растущий долг и сокращение сбережений особенно сильно ударили по женщинам. Согласно опросам, каждые 6 из 10 женщин вынуждены жить от зарплаты до зарплаты и называют рост стоимости жизни своей самой большой финансовой проблемой, вызыающей стресс, сообщает The Hill. Из-за роста цен некоторые вынуждены отказываться от реализации даже основных своих потребностей, отмечается в статье.

Согласно результатам недавнего совместного исследования, которое организовали Varo Bank, Morning Consult и THRIVE Financial Empowerment Services, среди более тысячи американцев, которые регулярно тратят практически весь свой доход или его большую часть, каждые 6 из 10 женщин вынуждены жить от зарплаты до зарплаты. В то время как среди мужчин этот показатель составляет около 4 из каждых 10 американцев, говорится в статье.



При этом это экономическое напряжение ощущают все респонденты, вне зависимости от их политических симпатий и партийной принадлежности, сообщает The Hill. Американцы, живущие от зарплаты до зарплаты, называют рост стоимости жизни своей самой большой финансовой проблемой. В тройку наиболее актуальных проблем также попали исчезающие сбережения и рост задолженности.



«Это влияет на каждого», — заявил в интервью The Hill Колин Уолш, основатель и генеральный директор Varo Bank. По его словам, хотя иногда порядок подачи и освещения информации в СМИ может создать иное впечатление, однако в реальности последствия стресса в сфере финансов довольно широко распространяются и их ощущают многие американцы.



При этом женщины, которые традиционно имеют более низкий заработок по сравнению с мужчинами, ещё острее чувствуют влияние этих негативных факторов на свой семейный бюджет, подчёркивается в статье. В результате именно женщины составляют почти две трети среди всех представителей той категории американцев, которую принято называть «финансово нестабильными»: это люди, живущие от зарплаты до зарплаты и не имеющие дополнительной финансовой поддержки.



«Женщины по-прежнему сталкиваются с основной тяжестью в связи с тем, что они сейчас не настолько экономически обеспечены, как мужчины, из-за множества причин, которые существуют уже на протяжении несколько поколений», — рассказала Аиша Уайт, основавшая онлайн-платформу Ellevator, которая оказывает помощь цветным женщинам, предоставляя им дополнительные ресурсы для развития карьеры.



Женщинам исторически платили за выполнение той же самой работы меньше, чем мужчинам, в результате чего у них оставалось меньше средств для того, чтобы сделать инвестиции на фондовом рынке или заранее накопить сбережения на случай экономического спада, пояснила Уайт. И недавняя пандемия COVID-19 вновь ярко высветила эту проблему, подчеркнула она: «Мы всё ещё продолжаем восстанавливаться после этого периода». Некоторым женщинам вообще пришлось уйти с работы, чтобы смотреть за детьми и выполнять все домашние обязанности.



Бюро переписи населения начало проводить исследование под названием Household Pulse Survey ещё во время пандемии, чтобы оценить, как она повлияла на жизнь людей, поясняется в статье. И как показывают результаты этого исследования по состоянию на середину октября нынешнего года, около 39% женщин сейчас испытывают трудности с оплатой всех домашних расходов — по сравнению с 35% мужчин.



«Женщины в среднем зарабатывают меньше, чем мужчины, поскольку они, как правило, заняты на более низкооплачиваемых профессиях, а также по-прежнему несут на себе основную часть обязанностей по ведению домашнего хозяйства и уходу за детьми. Это повышает вероятность того, что они будут вынуждены работать неполный рабочий день или будут иметь перерывы в стаже, что также влияет на зарплату», — рассказала в интервью The Hill Мариса Динатале, эксперт по вопросам занятости в Moody’s Analytics.



Как показывают опросы, рост цен заставил некоторых американцев отказываться даже от реализации основных потребностей, говорится в статье. Перспективы потребителей в отношении экономики также ухудшились, поскольку их сбережения, частично пополненные благодаря временным стимулирующими выплатам в эпоху пандемии, были затем вновь подорваны из-за роста цен, а попытки администрации Байдена побороть рекордно высокую инфляцию пока не приносят стабильных результатов.



Почти половина всех респондентов — 48,2% опрошенных — заявили, что за последние полгода они пожертвовали хотя бы одной основной потребностью из-за высокой стоимости, а 28% лишились минимум двух основных потребностей, сообщается в статье. К числу основных потребностей относится, в частности, посещение врача, покупка лекарств и здорового питания, а также безопасное жилье. При этом более молодые респонденты признались, что им сложно просить о финансовой помощи или поддержке.



В исследовании экспертов Varo Bank отмечается, что финансовые учреждения и средства массовой информации в настоящее время сильно фокусируются на процентных ставках. При этом ставки находятся на более высоком уровне, чем они были за последние два десятилетия, что делает заимствование денег значительно более дорогим. Из-за этой ситуации страдают американцы, которые хотели получить кредит на покупку дома или автомобиля, пишет The Hill, а общее доверие к финансовым институтам падает на фоне нестабильности на рынках.



Почти три четверти респондентов в ходе недавних опросов заявили, что финансовые учреждения в США, по их мнению, «настроены против бедных». Эта позиция при этом никак не связана с этнической принадлежностью опрошенных. Однако женщины, которые чаще считают себя более финансово уязвимыми, в целом меньше доверяют финансовым учреждениям, чем мужчины.



Но несмотря на сохраняющийся ощутимый разрыв в благосостоянии и уровне оплаты труда, экономическое положение женщин всё же постепенно улучшается по сравнению с теми показателями, которые наблюдались в начале пандемии. Это также объясняется тем, что когда дети вернулись к очному обучению, их матери смогли вновь восстановиться на рабочих местах.



«Кроме того, есть некоторые свидетельства того, что гибкий рабочий график (включая возможность работать удалённо) улучшил возможности для поиска подходящих вакансий, и теперь женщины в расцвете сил (от 25 до 54 лет) представлены в общей структуре рабочей силы более активно, чем когда-либо раньше», — заключила Динатале в интервью The Hill.