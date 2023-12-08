Dagens Nyheter: в Швеции стали уставать от наплыва украинских беженцев

Жители Швеции начали уставать от наплыва украинских беженцев, сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на последний опрос общественного мнения. Большинство опрошенных считают, что североевропейское государство должно принимать меньше беженцев, чем сейчас. Лишь 14% респондентов убеждены, что их страна должна принимать ещё больше вынужденных переселенцев.

Начало событий на Украине вызвало самую большую волну беженцев в непосредственной близости от Швеции со времён Второй мировой войны. В течение года более 50 тыс. украинцев получили вид на жительство в скандинавском королевстве в соответствии с общей директивой ЕС о массовой миграции.

Однако с начала 2022 года отношение жителей Швеции к украинским беженцам изменилось. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведённого компанией Ipsos по заказу газеты Dagens Nyheter.

В ходе опроса, в котором приняли участие 1310 человек, 57% респондентов ответили, что Швеция должна принимать меньше беженцев, чем сегодня, что на 6% больше по сравнению с маем 2022 года. Таким образом, поддержка ужесточения миграционной политики североевропейской страны вернулась примерно на тот же уровень, что и до начала спецоперации России на Украине.

Согласно данным проведённого в период с 13 по 26 ноября исследования, 23% шведов считают, что Швеция должна принимать «не больше и не меньше» беженцев, тогда как лишь 14% опрошенных убеждены, что их страна должна принимать ещё больше вынужденных переселенцев, резюмирует Dagens Nyheter.