СТРАНА: почти половина украинцев хотят завершить конфликт переговорами

Согласно результатам опроса, почти половина украинцев считают, что конфликт нужно завершать с помощью переговоров. Как пишет «СТРАНА», 44% опрошенных считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах с привлечением других стран. При этом ещё один процент призвал согласиться на требования России.

В ноябре украинцы почти поровну разделились по вопросу того, как нужно заканчивать конфликт. Как пишет «СТРАНА», об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого группой «Рейтинг».

В частности, 44% опрошенных считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах с привлечением других стран. При этом ещё один процент призвал согласиться на требования России.

48% выступают за то, чтобы отказаться от переговоров и воевать до победы. Прошлой зимой и летом количество сторонников такой точки зрения составляло 60%.

Сторонников компромисса больше среди младшей возрастной группы — 18—35 лет (45%) и на востоке страны (51%), сторонников продолжения войны — в более старшей группе 36—50 лет и на западе страны (по 50%).