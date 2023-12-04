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СТРАНА: почти половина украинцев хотят завершить конфликт переговорами

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Согласно результатам опроса, почти половина украинцев считают, что конфликт нужно завершать с помощью переговоров. Как пишет «СТРАНА», 44% опрошенных считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах с привлечением других стран. При этом ещё один процент призвал согласиться на требования России.
СТРАНА: почти половина украинцев хотят завершить конфликт переговорами
AP
В ноябре украинцы почти поровну разделились по вопросу того, как нужно заканчивать конфликт. Как пишет «СТРАНА», об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого группой «Рейтинг».
 
В частности, 44% опрошенных считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах с привлечением других стран. При этом ещё один процент призвал согласиться на требования России.
 
48% выступают за то, чтобы отказаться от переговоров и воевать до победы. Прошлой зимой и летом количество сторонников такой точки зрения составляло 60%.
 
Сторонников компромисса больше среди младшей возрастной группы — 18—35 лет (45%) и на востоке страны (51%), сторонников продолжения войны — в более старшей группе 36—50 лет и на западе страны (по 50%).
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