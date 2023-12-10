Fox: американцы требуют отчёт, цель и отдельное голосование по вопросу помощи Украине

Республиканцы направили письмо спикеру Джонсону, в котором выступают против любой помощи Украине, пока Белый дом не предоставит полный отчёт о потраченных на неё деньгах и стратегическую цель участия США в конфликте, сообщает Fox News. Они призывают правительство не пытаться связать помощь Киеву с другими, более важными для американцев вопросами, и требуют наконец решить проблемы в собственной стране, а не заниматься чужими войнами.

Консервативная группа Heritage Action призывает спикера палаты представителей Майка Джонсона игнорировать требования Джо Байдена о выделении 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. Группа направила спикеру письмо, в котором заявляет, что «любое военное финансирование Украины должно включать в себя публично доступный отчёт о том, как американская помощь до сих пор использовалась на Украине», и призывает «не маскировать пакет под чрезвычайный с помощью бухгалтерских уловок и не совмещать его с другими пакетами финансирования».

Сегодня с нами Кевин Робертс — президент организации Heritage Action, автор письма спикеру. Кевин, спасибо, что присоединились к нам сегодня в Нью-Йорке.

КЕВИН РОБЕРТС, глава консервативной группы Heritage Action: Спасибо, что пригласили.

Рад вас видеть. Итак, спикер находится в сложном положении. Он хочет денег на южную границу, и он очень настойчив в попытках защитить эту границу — но есть проблема в виде денег Украине. Как он планирует это решить?

КЕВИН РОБЕРТС: Прежде всего хотелось бы отметить, что работе спикера никто не позавидует. Он прекрасный человек и отличный друг, и я думаю, что он хорошо справляется с этой задачей. Но если говорить о сути вашего вопроса, то первостепенная и самая важная проблема для всех американцев — это беззаконие на нашей границе. Поэтому организация Heritage Action абсолютно солидарна с позицией спикера Джонсона, которую он озвучил на вашем шоу в прошлое воскресенье и которая заключается в том, что за безопасность границ он «готов биться насмерть». И мы будем биться вместе с ним, предоставляя ему рациональную защиту для этой борьбы.

Хорошая новость заключается в том, что мы наконец-то одерживаем победу в этом вопросе. Американский народ понимает, что это серьёзная проблема. Но для того, чтобы перейти к делу, нам нужно снова принять H.R. 2, законопроект о безопасности границ. Необходимо, чтобы сенат поднапрягся и принял пакет помощи Израилю, и необходимо, чтобы демократы объединились с республиканцами в этом вопросе.

Что касается Украины, наша организация, конечно, скептически относится к трате 200 миллиардов долларов на помощь, которая направлена не только на военные нужды, не имеет подотчётности, не имеет стратегической цели, а также не компенсируется другими финансовыми программами. Если все эти критерии будут соблюдаться, то, по нашему мнению, можно будет говорить об отдельном законопроекте. Спикер Джонсон, как мы полагаем с осторожным оптимизмом, поддерживает эту мысль.

Значит, вы хотите разделить все пакеты помощи?

КЕВИН РОБЕРТС: Да. Потому что американский народ заслуживает отдельного законопроекта, голосования за или против по каждому из этих очень важных вопросов. Ваше объединение всей помощи в пакет суммой 106 миллиардов долларов — это просто несерьёзно. Американский народ хочет, чтобы обе стороны провели настоящую дискуссию, настоящие дебаты о том, что действительно отвечает интересам Америки.

Помощь Израилю точно была бы одобрена, законопроект о границе тоже был бы одобрен, если бы сенат его хоть раз предложил. Посмотрите на показатели Джо Байдена — он значительно уступает Трампу по вопросу о границе. Люди понимают, что он не справляется. Но финансирование Украины, вероятно, одобрено не будет, потому что вы, ребята, хотите дать каждому члену конгресса шанс проголосовать по каждому вопросу отдельно...

КЕВИН РОБЕРТС: Финансирование Украины не будет одобрено, если оно не будет соответствовать тем критериям, которые я перечислил: подотчётность и стратегическая цель. У помощи Украине есть шанс, если этим вопросом будет руководить спикер, а не сенат, потому что, как мне кажется, спикер придерживается здравого смысла в этом вопросе.

Главное в этом вопросе — американский народ хочет, чтобы в первую очередь решались насущные вопросы жизни американцев: граница, экономика, инфляция… Вы сами всё видите, вы сами освещали результаты опросов в своём шоу. Если у нас получится, это станет не только хорошим политическим решением — это станет началом отличного политического курса.

Да, когда я услышал, как спикер сказал в нашей программе, что «готов биться насмерть» за этот вопрос, я подумал, что ему не помешают союзники в этой битве. Похоже, что ваша организация его не бросит. Кевин Робертс, спасибо!

КЕВИН РОБЕРТС: Спасибо, что пригласили. Берегите себя.

Счастливого Рождества.

КЕВИН РОБЕРТС: И вам того же.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2023 года.