Обозреватель Guardian: пришло время США взглянуть правде в глаза — и переосмыслить свою стратегию по Украине

США пора перестать подталкивать Украину к возвращению потерянных территорий, что в нынешних условиях кажется практически неисполнимым, пишет обозреватель The Guardian Эмма Эшфорд. Вместо этого пришло время Вашингтону выставить нынешний результат стратегическим поражением для России и показать, что США могут поддерживать Украину, одновременно признавая, что существуют и другие приоритеты национальной безопасности.

В среду Джо Байден выступил с речью из Белого дома, призвав конгресс выделить помощь Украине, испробовав все приёмы из своего арсенала. Президент США указывал на внутренние экономические выгоды от военных расходов, подчёркивал последствия помощи для национальной безопасности и даже обвинял республиканцев в том, что они сделали президенту России Владимиру Путину «величайший подарок, на который он только мог надеяться».

Несколько часов спустя все до единого сенаторы от Республиканской партии проголосовали против законопроекта, который позволил бы увеличить помощь Украине. Как отмечает обозреватель The Guardian Эмма Эшфорд, это очередная из целого ряда неудач для Украины. Хотя ещё несколько месяцев назад продолжение финансирования Киева считалось почти неизбежным, сейчас оно стало крайне неопределённым. Это сигнал о том, что в какой-то степени помощью Украине в США играют, как футбольным мячом х, и признак того, что она, вероятно, станет предметом споров в рамках президентской кампании следующего года.

И все эти разногласия не могли возникнуть в ещё более неподходящее время для Украины. Долгожданное контрнаступление ВСУ принесло мало результатов, поддержка Запада в целом снижается, и война на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы от Украины. Более того, из Киева и западных столиц можно услышать взаимные обвинения по поводу неудавшегося наступления — наряду с признаками разногласий среди украинских политиков и военных.

В то же время, утверждает Эшфорд, многие из этих проблем можно было предвидеть ещё несколько месяцев назад. Американская общественность, уставшая от двух десятилетий войны в Ираке и Афганистане, не собиралась поддерживать длительный, зашедший в тупик конфликт на Украине. Особенно когда конфликт уже обошёлся американским налогоплательщикам более чем в миллиарды долларов. И даже успешное контрнаступление ВСУ не решило бы всех этих проблем.

Спустя 18 месяцев после начала конфликта, вопреки тому, что можно слышать в «триумфальной риторике» западных лидеров, начинает проявляться реальность. Теперь, считает обозреватель, Киев и его союзники на Западе должны ответить на несколько сложных вопросов: какую территорию Украина реально может вернуть военными средствами? Как долго западное общественное мнение ещё будет поддерживать финансирование военных усилий Украины?

Возможно, самым важным вопросом в краткосрочной перспективе является вопрос о финансировании со стороны США. Страна предоставила львиную долю военной помощи Киеву после начала российской спецоперации. И если американский конгресс не одобрит дополнительные расходы, бремя ляжет на европейские государства, часть из которых также всё больше обеспокоены возрастающими потребностями Украины. При этом в долгосрочной перспективе администрации Байдена придётся решать, как будет выглядеть политика страны в отношении конфликта.

Учитывая нынешние обстоятельства, Белому дому необходимо сформулировать правдоподобный план Б — независимо от того, одобрит конгресс дополнительное финансирование или нет. По мнению Эшфорд, уже сейчас можно было бы заложить основу для прекращения огня, открыв линии связи с Москвой и начав откровенный разговор с Киевом и другими европейскими союзниками об исходе войны.

Автор статьи призывает Запад изменить риторику. Большую часть прошлого года Белый дом утверждал, что поддержка США должна быть сосредоточена на оказании помощи Украине в возвращении территории, что сделает неудачу Украины в этом вопросе победой России. Вместо этого Белому дому следует попытаться выстроить новый нарратив: нынешний результат — это стратегическое поражение для России и США могут поддерживать Украину, одновременно признавая, что существуют и другие приоритеты национальной безопасности. Идея превратить украинский конфликт в умах людей в оборонительный конфликт с низкими ставками вряд ли будет одобрена Киевом, но будет весьма прагматичной для Запада. Этот план позволит предотвратить потери Украины, а Байдену — занять более выгодную позицию в рамках избирательной кампании в следующем году, что позволит вести переговоры с Россией с более сильных позиций.